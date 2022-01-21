Безобразование

Анастасия Прилепская
– У вас тоже дистанционка?
– Да. Опять в Zoom будем. Я, как в прошлый раз, поставлю заставку, а сам пойду играть.
– Ваша апай тоже не разбирается в Zoom?
– Не-а, вообще.

Два подростка на скамейке обсуждают завершение зимних каникул. Для них школа в дистанционном формате превратилась в развлечение, в игру «кто лучше обманет учителя в приложении Zoom». Школьным дисциплинам они так точно не научатся, зато в совершенстве освоят науку жульничества и изворотливости. Ну, хоть это в жизни как-то пригодится.

В то же время в родительских чатах – печальная повесть о том, как «снова начался этот ад дистанционки».

– Мой и в прошлом году был троечником, и в этом будет не лучше, они же ничему не учатся, учитель весь урок пытается хоть какой-то порядок установить, в зуме каждый делает, что хочет, никто не слушает.

– С этим дистанционным образованием мы получим поколение неучей!

И родители возмущены, и педагоги, хотя работающей альтернативы пока никто не предложил. Пора признать факт, что как раньше уже не будет. Школа больше не вернется к старой системе преподавания. Какие-то предметы останутся в дистанционном формате навсегда, онлайн-платформы будут совершенствоваться и внедряться в учебные процессы. А ученики «коронного периода» будут натыкаться на свои пробелы в знаниях в течение всей жизни. В науку или, например, в IT-сектор дорога для сегодняшних школьников будет очень непростой.

Пока что новые онлайн-форматы буквально отучают учиться. У родителей нет навыков и знаний о том, как привить своим чадам желание находить информацию и обучаться. У самих отпрысков такое желание вряд ли появится, а школа, работающая по старым принципам, интереса к учебе не привьет.

Есть надежда на то, что придут молодые креативные педагоги, которые смогут заинтересовать детей, показать им путь к самостоятельному поиску и анализу информации, привить критическое мышление. Роли педагогов в Казахстане уделяется внимание на высшем государственном уровне. В недавнем выступлении Президента в Парламенте вновь был поднят вопрос качества образования и работы казахстанских учителей.

«Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», – заявил Глава государства.

Осталось найти теперь этих учителей. И пока неизвестно, как креативных сильных специалистов будут заманивать в региональные школы, учитывая, что они могут найти себе «теплое» местечко в престижных международных учебных заведениях. А чтобы направить их не то что в сельскую малокомплектную, но даже и в обычную городскую общеобразовательную школу, придется очень сильно постараться. Либо обеспечить идеальные условия жизни и высокую зарплату, либо, что хуже, обязать или заставить, что в итоге не сработает. Есть еще вариант – вдохновить, хотя с идеологической работой и мобилизацией кадров по зову сердца во имя великого будущего родины у нас в стране пока все очень сложно.

В общем, не стоит ждать, что уже завтра в казахстанские школы хлынет поток крутых профессионалов, которые заинтересуют детей и подростков увлекательным миром среднего образования. Поэтому родителям и учителям придется самим учиться заново взаимодействию с собственными детьми и учениками.

Пересматривать подходы, перенимать передовой и создавать собственный опыт, хоть с бубном плясать, но чтобы чадо возжелало впитывать знания. В противном случае через несколько лет мы получим армию неучей, не имеющих достойно оплачиваемой работы, не приученных мыслить самостоятельно, подверженных внушению деструктивных идей.
Все колонки автора

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Серке, Сералы, Сер-аға...
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]