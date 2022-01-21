Безобразование

– У вас тоже дистанционка?– Да. Опять в Zoom будем. Я, как в прошлый раз, поставлю заставку, а сам пойду играть.– Ваша апай тоже не разбирается в Zoom?– Не-а, вообще.Два подростка на скамейке обсуждают завершение зимних каникул. Для них школа в дистанционном формате превратилась в развлечение, в игру «кто лучше обманет учителя в приложении Zoom». Школьным дисциплинам они так точно не научатся, зато в совершенстве освоят науку жульничества и изворотливости. Ну, хоть это в жизни как-то пригодится.В то же время в родительских чатах – печальная повесть о том, как «снова начался этот ад дистанционки».– Мой и в прошлом году был троечником, и в этом будет не лучше, они же ничему не учатся, учитель весь урок пытается хоть какой-то порядок установить, в зуме каждый делает, что хочет, никто не слушает.– С этим дистанционным образованием мы получим поколение неучей!И родители возмущены, и педагоги, хотя работающей альтернативы пока никто не предложил. Пора признать факт, что как раньше уже не будет. Школа больше не вернется к старой системе преподавания. Какие-то предметы останутся в дистанционном формате навсегда, онлайн-платформы будут совершенствоваться и внедряться в учебные процессы. А ученики «коронного периода» будут натыкаться на свои пробелы в знаниях в течение всей жизни. В науку или, например, в IT-сектор дорога для сегодняшних школьников будет очень непростой.Пока что новые онлайн-форматы буквально отучают учиться. У родителей нет навыков и знаний о том, как привить своим чадам желание находить информацию и обучаться. У самих отпрысков такое желание вряд ли появится, а школа, работающая по старым принципам, интереса к учебе не привьет.Есть надежда на то, что придут молодые креативные педагоги, которые смогут заинтересовать детей, показать им путь к самостоятельному поиску и анализу информации, привить критическое мышление. Роли педагогов в Казахстане уделяется внимание на высшем государственном уровне. В недавнем выступлении Президента в Парламенте вновь был поднят вопрос качества образования и работы казахстанских учителей.«Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», – заявил Глава государства.Осталось найти теперь этих учителей. И пока неизвестно, как креативных сильных специалистов будут заманивать в региональные школы, учитывая, что они могут найти себе «теплое» местечко в престижных международных учебных заведениях. А чтобы направить их не то что в сельскую малокомплектную, но даже и в обычную городскую общеобразовательную школу, придется очень сильно постараться. Либо обеспечить идеальные условия жизни и высокую зарплату, либо, что хуже, обязать или заставить, что в итоге не сработает. Есть еще вариант – вдохновить, хотя с идеологической работой и мобилизацией кадров по зову сердца во имя великого будущего родины у нас в стране пока все очень сложно.В общем, не стоит ждать, что уже завтра в казахстанские школы хлынет поток крутых профессионалов, которые заинтересуют детей и подростков увлекательным миром среднего образования. Поэтому родителям и учителям придется самим учиться заново взаимодействию с собственными детьми и учениками.Пересматривать подходы, перенимать передовой и создавать собственный опыт, хоть с бубном плясать, но чтобы чадо возжелало впитывать знания. В противном случае через несколько лет мы получим армию неучей, не имеющих достойно оплачиваемой работы, не приученных мыслить самостоятельно, подверженных внушению деструктивных идей.