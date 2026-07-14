Юная шахматистка из Караганды стала чемпионкой Центральной и Северной Азии

Фото: акимат Карагандинской области при помощи нейросети Gemini

Двенадцатилетняя карагандинка Альбина Кайрбекова завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате Центральной и Северной Азии по шахматам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Как уточняется, международный турнир, прошедший на берегу озера Иссык-Куль, собрал 479 сильнейших юных спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Участники соревновались в классических шахматах, рапиде и блице. Альбина Кайрбекова показала лучший результат в блице среди девушек до 14 лет (категория G14), став чемпионкой Центральной и Северной Азии.

Казахстанские шахматисты достойно выступили на международном турнире, завоевав 33 медали, из которых 13 – золотые. Альбина внесла свой вклад в общую копилку наград национальной сборной.

Как отметили в Казахстанской федерации шахтам, результаты чемпионата пойдут в зачёт программы поддержки лучших юных шахматистов страны.

В управлении физической культуры и спорта поздравили юную спортсменку с высоким достижением и пожелали ей новых побед на международной арене.