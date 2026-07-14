Юная шахматистка из Караганды стала чемпионкой Центральной и Северной Азии

Шахматы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Школьница внесла свой вклад в общую копилку наград национальной сборной

Фото: акимат Карагандинской области при помощи нейросети Gemini

Двенадцатилетняя карагандинка Альбина Кайрбекова завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате Центральной и Северной Азии по шахматам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат 

Как уточняется, международный турнир, прошедший на берегу озера Иссык-Куль, собрал 479 сильнейших юных спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Участники соревновались в классических шахматах, рапиде и блице. Альбина Кайрбекова показала лучший результат в блице среди девушек до 14 лет (категория G14), став чемпионкой Центральной и Северной Азии.

Казахстанские шахматисты достойно выступили на  международном турнире, завоевав 33 медали, из которых 13  золотые. Альбина внесла свой вклад в общую копилку наград национальной сборной.

Как отметили в Казахстанской федерации шахтам, результаты чемпионата пойдут в зачёт программы поддержки лучших юных шахматистов страны.

В управлении физической культуры и спорта поздравили юную спортсменку с высоким достижением и пожелали ей новых побед на международной арене.

#Азия #акимат #чемпионка #карагандинка

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Курс на укрепление стратегического партнерства
Подписан контракт на переработку рения
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Стандарты разные нужны
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Сохранить ДНК нашей государственности
Преемственность государственно-политических традиций
Турнир FIDE – в Алматы
У нас 13 финалов!
Европейское трио и Аргентина
В контексте новой электоральной повестки
Арии взлетали выше фонтанов!
Строки, рожденные жизнью
Шесть наград Ордоса
Лето возможностей
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Призеров чемпионата мира по пара шахматам чествовали в Аста…
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтин…
Шах и мат сомнениям
Мировая элита ведет борьбу за Кубок Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]