Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир по шахматам
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Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам (2021, 2022) Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанка набрала 10,5 баллов из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых 2 очка.
Бибисара Асаубаева – 10,5 баллов (300 долларов)
Теодора Иняц – 8,5 баллов (250 долларов)
Савита Шри Баскар – 8,5 баллов (200 долларов)
Вантика Агравал – 8 баллов (150 долларов)
Фам Ле Тхао Нгуен – 7,5 баллов (100 долларов)
«Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия ФИДЕ. В нем принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами ФИДЕ», - говорится в сообщении.