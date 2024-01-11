Библиотеки откроют на рынках Туркестана

Культура и общество
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Первый книжный пункт открылся возле крупного ТЦ города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Фото: пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области стартовал проект по открытию библиотек на многолюдных рынках. Сегодня впервые возле ТЦ «Куаныш» открылся пункт библиотеки «Фараб». В церемонии приняли участие представители местной интеллигенции, предприниматели и заместитель акима области Бейсен Тажибаев.

«Идея открытия библиотек на рынках возникла в целях создания образовательной и культурной платформы в многолюдных местах. Проект поддержал аким области Дархан Сатыбалды и поручил организовать системные мероприятия по повышению уровня культуры. В нашем регионе подавляющее большинство жителей ведут свой бизнес через торговые точки. Рынки - это место, которое часто посещают люди. Поэтому мы запустили новый проект по расширению культурной среды и созданию возможности для предпринимателей читать книги» , - сказал замакима области.

По его словам, в самом большом торговом центре города - «Куаныш» - работает более 1700 предпринимателей. В день рынок посещают в среднем более 20 тысяч человек. Открывшаяся библиотека будет обслуживать до 70 человек в день, или 1500 человек в месяц.

Такой проект будет создан и на центральных рынках районов и городов региона. Здесь представлено около 3000 книг, в том числе мировые бестселлеры, художественная и мотивационная литература. Они позволят предпринимателям не только способствовать развитию своего бизнеса, становлению личности, но и рождать новые и креативные идеи.

Книжные полки будут обновляться. Кроме того, здесь будут специальные шкафы, куда жители смогут положить свою книгу или взять для чтения другую.

Всего в регионе 39 рынков. Торговлей занимается более семи тысяч предпринимателей. 

#культура #Туркестан #библиотеки #рынки

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