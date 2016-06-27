Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева министр национальной экономики Куандык Бишимбаев назначен управляющим от Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Бишимбаев принял участие в первом ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Пекине.
"В Совет управляющих входят по одному члену от каждой страны. Указом Президента РК Куандык Бишимбаев назначен управляющим от Казахстана в АБИИ", – говорится в сообщении.
В ходе заседания участники обсудили бюджет АБИИ, избрали председателя совета управляющих и его заместителей, а также даты и места проведения очередного заседания.
Бишимбаев отметил, что Казахстан придает большое значение развитию современной инфраструктуры в Азии для укрепления межрегионального торгово-экономического сотрудничества. "АБИИ сыграет стимулирующую роль и вызовет новый приток инвестиций в строительство инфраструктуры, что будет способствовать экономическому росту мировой экономики", – подчеркнул министр.
АБИИ – международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Штаб-квартира банка находится в Пекине, официально учрежден в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Основные цели – стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии – от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья эконом-класса.
Бишимбаев принял участие в первом ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Пекине.
"В Совет управляющих входят по одному члену от каждой страны. Указом Президента РК Куандык Бишимбаев назначен управляющим от Казахстана в АБИИ", – говорится в сообщении.
В ходе заседания участники обсудили бюджет АБИИ, избрали председателя совета управляющих и его заместителей, а также даты и места проведения очередного заседания.
Бишимбаев отметил, что Казахстан придает большое значение развитию современной инфраструктуры в Азии для укрепления межрегионального торгово-экономического сотрудничества. "АБИИ сыграет стимулирующую роль и вызовет новый приток инвестиций в строительство инфраструктуры, что будет способствовать экономическому росту мировой экономики", – подчеркнул министр.
АБИИ – международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Штаб-квартира банка находится в Пекине, официально учрежден в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Основные цели – стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии – от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья эконом-класса.