Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он отрицает, что использовал видео в качестве шантажа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Обвиняемый в убийстве жены Куандык Бишимбаев, сегодня по настоянию своих адвокатов, дал показания в суде. Он признался  в причастности к смерти жены, но не согласился с тем, что она находилась в финансовой зависимости от него. 

«Я никогда не запрещал работать Салтанат. Она сама после свадьбы отошла от консультаций. Но периодически оказывала консультационные услуги. К ней в ресторан BAU приходили клиенты, онлайн проводила консультации, может не в таком активном режиме, как раньше. Она была не обременена бытом. Продукты домой доставляли с ресторана, или продукты завозились на два дома. В среднем я ей 4-5 млн тенге всегда выделял. Отдельно на покупки: ювелирные украшения, одежду», - говорит он.

Он также уточнил, что они с женой обращались не к гадалкам, как утверждает брат убитой Салтанат, а к «емші» (знахарке).

«Салтанат никак не могла забеременеть, эта женщина именно этими вопросами занимается. Нам пришлось встать рано, чтобы попасть на прием, так как она принимает с 9 до 10 утра», - говорит он.

На вопрос о том, заставлял ли Бишимбаев сниматься Салтанат в интимных видео, он ответил отрицательно. По его словам, у них были общие видео.

«У нас было такое развлечение – мужа и жены. Мы любили друг друга и доверяли друг другу. Не было того контекста, о котором говорил потерпевший. Она знала пароль и могла в любой момент удалить это видео», – убежден подсудимый.

Напомним, судебное разбирательство по делу Бишимбаева началось 11 марта. В тот же день гособвинитель Айжан Аймаганова сообщила в зале суда о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев заставил гражданскую супругу Салтанат Нукенову сниматься в интимном видео. По словам прокурора, Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой есть фото её разбитого лица и предполагая, что они могут на него давить, заставил Нукенову снять интимное видео, где она была обнажённой. Под страхом побоев Нукенова согласилась.

Она также  рассказала суду, что муж убитой проявлял агрессивность и эгоцентризм, запрещал контактировать с друзьями, контролировал переписку. Запрещал заниматься прибыльной деятельностью, и в результате Салтанат Нукенова находилась в финансовой зависимости от него.

Просмотреть заседание можно по этой ссылке.

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