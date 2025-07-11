Стоимость крипты впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21:26 по времени Астаны дорожал на 2,9% за сутки - до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,99% - в среднем до 112 433,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.