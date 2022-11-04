Битва стилей

В Алматы состоялся международный чемпионат уличных танцев Gorilla Style Wars.

Чемпионат, проходивший в пятый раз, по традиции включил в себя обучающие мастер-классы и зрелищные состязания между сильнейшими танцорами Казах­стана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Участники представляли такие уличные танцевальные направления, как хип-хоп, поппинг (стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора), крамп (характеризуется свободными, выразительными, преувеличенными и очень энергичными движениями), а также брейк-данс.

Чемпионат получил свое название в честь одноименного легендарного документального фильма 1983 года о хип-хоп-культуре Style Wars. Помимо творческих сражений, кинолента демонстрирует жизнь американских ребят, покоривших мир новым звуком и новым стилем уличных брейк-данс-состязаний.

Уличная танцевальная культура в мировом пространстве развивается уже десятилетия. Поэтому вчерашние ребята, делающие первые шаги в том или ином стиле андеграундного танца, сегодня имеют полное право называться настоящими профессионалами. А определять уровень мастерства новичка или опытного танцора как раз и помогают проходящие в разных странах танцевальные фестивали и чемпионаты.

Уличные танцы – это синтез культуры и спорта, а также пос­тоянной борьбы в пространстве добра и созидания. На сегодняшний день многие танцоры своими умениями способны не только покорять танцполы мира, но и зарабатывать неплохие деньги, выступая на престижных площадках, снимаясь в рекламных роликах и работая в танцевальных студиях. Все чаще разного рода андеграундные направления прорываются на свободу и становятся мейнстримом. В парках, в различных местах отдыха в нашем городе появляются специальные открытые и бесплатные площадки для катания на скейтах, самокатах, сноубордах…

В число организаторов алматинского финала чемпионата вошли Марат Ягфаров и Александр Кучура.

– Международный фестиваль уличных танцев позволяет каж­дому участнику развивать свои навыки, дает возможность стать известным и популярным танцором не только в своей стране, но и за ее пределами, – отмечает Марат Ягфаров. – Каждый раз мы стараемся внести что-то новое в проект. Теперь у нас есть отборочный тур. Мы расширили географию – в этом году в наше сообщество добавились представители Кыргызстана и Узбеки­стана. И это, уверен, только начало. В дальнейшем мы планируем подключать к танцевальному движению в рамках чемпионата все новые и новые страны.

Регистрацию участники должны были проходить онлайн. Орга­низаторы собрали 300 заявок, но их могло быть и больше. Дело в том, что некоторые участники, пришедшие на соревнования, планировали заявить о себе непосредственно перед самим стартом. Но, к сожалению, они уже не смогли принять участие в баттлах. Отборы перед алматинским финалом проходили в Астане, Ташкенте и Бишкеке.

Примечательно, что были и такие неугомонные и влюбленные в танец ребята, которые путешествовали из города в город вместе с чемпионатом. И если по итогам одного или даже двух этапов они получали отказ, то с третьей попытки им все же удавалось достигнуть намеченной цели. При этом из 300 заявленных участников только 8 самых лучших были допущены к финалу.

Специалисты выделяют оригинальную концепцию чемпионата в Алматы. Все его состязания проходили по нескольким танцевальным направлениям в категории «один на один». Задачей же приглашенных судей, профессиональных танцоров из Бельгии, Южной Кореи, Франции и Бразилии было не только оценивание уровня участников. Финалисты танцевального баттла должны были объединиться с членом жюри своего стиля и сформировать команду. В финале всех ждали командные сос­тязания между всеми стилями, представленными на чемпионате.

Победа ждала лишь одну коман­ду, а значит, и один стиль. Танцоры же получили огромный опыт выступать на одной площадке вместе с судьями, которые являются сильнейшими в мире в своем направлении.

Стоит отметить, что в культуре уличного танца нет места для сантиментов. За отведенный небольшой отрезок времени необходимо показать свое мастерство и «перетанцевать» соперника. Накал страстей на площадке во время такого рода состязаний царит нешуточный. Со всех сторон публика то и дело скандирует и поддерживает танцора: «Докажи!», «Сделай его!», «Ты можешь!». Зачастую именно зрители представляют собой важнейшую часть самих соревнований, они за­дают тон, формируют атмосферу, а в некоторых случаях влияют на итог выступления танцоров.

– Чемпионат берет начало в 2016 году. В международном формате такое первенство в нашей стране проходит впервые, – рассказывает Александр Кучура. – Необходимость расширить географию проекта назрела уже в 2019-м, но началась пандемия, поэтому к своей заветной цели мы подошли только в этом году.

– Я довольно давно и внимательно слежу за уровнем танцевального движения в Казахстане и замечаю постоянный рост мастерства у ваших ребят, – отметил южно-корейский судья Хоан. – Очень порадовали итоги мастер-классов. Был вдохновлен тем драйвом, которым казахстанские танцоры поделились со мной.

Лидерами первого дня состязаний стали Даурен Айжариков (поппинг), Александр Карцев (брейкинг), Бауржан Сейфуллин (хип-хоп), Даурен Жакенов (крамп). А вот победителями битвы стилей – Бауржан Сейфуллин, Алик Ким и приглашенный судья Alex The Cage. Таким образом, лучшими в этом году были представители хип-хоп-направления.

В уличных танцах есть такие понятия, как «битва», «борьба», однако каждый представленный стиль несет в себе исключительно миссию добра и дружбы.

– Мы все выступаем только за мирное сотрудничество во всех вопросах. Было бы здорово, если бы все проблемы решались посредством танца, спорта, искусства. Уверен, что наша планета от этого бы только выиграла, – заключил Александр Кучура.

Организаторы проекта надеются, что чемпионат будет продолжаться и дальше, предоставляя возможность талантливым танцорам совершенствовать свое мастерство, знакомиться с ребятами из других стран, а также заявлять о себе и своей стране в мировом пространстве современных танцевальных направлений.