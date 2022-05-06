В Алматы 15 апреля открылся бесплатный разговорный клуб «Бiз қазақтармыз!», который буквально за одну неделю набрал 300 человек, желающих заговорить на государственном языке. Его основателем стал аламатинец Алексей Скалозубов.

– Алексей, как Вы пришли к идее открытия клуба?

– Я знаю немало людей, особенно молодых, которые и раньше хотели этого – знать государственный язык, но что-то мешало. Меня, к примеру, можно упрекнуть в том, что за свои 25 лет я так и не освоил до конца язык страны, в которой живу. На мой взгляд, чтобы такие, как я, наконец, заговорили, нужна взаимовыручка. Поэтому организовал этот клуб, чтобы показать – мы должны и можем помогать себе и другим, если хотим понимать и уважать друг друга.

Родом я из городка Есиль Акмолинской области. После школы уехал в Костанай, где окончил университет. Последние три года живу и работаю в Алматы. Моя специальность – инженер аграрной техники и технологии, занимаюсь продажей строительной техники – экскаваторов и погрузчиков. Что касается государственного языка, то желание заговорить на нем было у меня давно. В школе был отличником, в том числе и по казахскому языку. Когда сдавали ЕНТ, то набрал 23 балла из 25 возможных, хотя в то время это еще ни на что не влияло. Сдавали, получается, сами для себя.

В университете тоже преподавали язык. Очень неплохо, кстати: словарный запас у меня широчайший, но во всех методиках был один минус – нас не учили говорить. Дело даже не в психологическом барьере, а в отсутствии практики. Заучивание и пересказывание текстов, переписывание упражнений мало что давали – ни школьные учителя, ни вузовские преподаватели почему-то не пытались организовать нам живую разговорную практику. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, а тогда в моем ближайшем окружении не было людей, которые активно использовали бы государственный язык. Одноклассники и одногрупники – этнические казахи – дома с родными еще перекидывались парой слов, но в целом общение у них тоже было построено на русском языке.

Когда переехал в Алматы, то первое, что я решил сделать, – начать, наконец, говорить по-казахски. Жил тогда на улице Пушкина возле Центральной мечети, там есть одно хорошее кафе, куда я ходил каждый вечер. Начал с того, что стал делать заказы на казахском языке. Девушки-официантки и кассиры улыбались, были очень приветливы, но на этом моя прак­тика заканчивалось – их ждали другие клиенты, а друзей у меня еще не было. Не будешь же в чужом городе донимать незнакомых людей своими разговорами. Начал тогда мониторить разговорные клубы. Они были, но я не нашел ни одного бесплатного, даже условно бесплатные требовали какой-то членский взнос на печеньки и конфетки. У меня, естественно, лишних денег не было, стал искать уроки в Интернете и по ходу нашел английский клуб. До коронавируса проходил туда года полтора, а когда он перешел работать в режим онлайн, перестал. Мне такой формат не нравится: шум в динамиках, какая-то неес­тественность, искусственность.

Самое полезное, что я оттуда вынес, это, прежде всего, вхож­дение без всякой бюрократии, критических оценок – просто приходишь и наслаждаешься общением на языке.

К этому времени подтянул язык, у меня появились друзья из Тараза и Шымкента. Встречаясь, мы переходили на казахский язык. Благодаря им я стал лучше понимать устную речь, а вот говорить все еще было сложно. Потом, когда карантин закончился, стали видеться реже – у всех работа. К счастью, с деньгами у меня стало получше, я уже мог позволить себе репетитора за 1,5–2 тысячи за одно занятие. Когда деньги заканчивались, делал перерыв, появлялись – снова начинал подтягивать свой уровень.

– А конкретно, что все-таки стало толчком для перехода от идеи к реальному проекту клуба?

– Дело в том, что давно уже подумывал о бесплатном разговорном клубе для новичков. Но как это сделать, если я самый обычный человек, не имеющий особого влияния на окружающих? Получилось как в той пословице – не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда начался российско-украинский конфликт, я стал активно выражать свою антивоенную гражданскую позицию в социальных сетях, подтянулись единомышленники, и у меня начала появляться своя аудитория в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Тысяча подписчиков – очень мало, но это живые люди. На той патриотической волне, которая поднялась сегодня в мире, интерес к изучению государственного языка необычайно вырос. Может, это было и конъюнктурно, но я понял, что теперь могу создать клуб, о котором мечтал. Написал Акжаркын, своему репетитору, чтобы она помогла провести первое занятие. «Без проблем», – ответила она.

В тот же вечер опубликовал пост в Твиттере о том, что открывается бесплатный клуб разговорного казахского языка для тех, кто хочет преодолеть свои внутренние барьеры. Я рассчитывал, что к нам запишется человек 40, а оказалось 300.

Чтобы найти помещение, обратился через Фейсбук к тем, кто мог бы потенциально оказать нам помощь. Нам предоставили свои площадки и молодые предприниматели, и культурные центры, и Центр социальных инклюзивных программ.

Отмечу, поддержка от жителей Алматы очень большая. Предос­тавляя нам помещение на безвозмездной основе, они не получают прибыли, но это их личная гражданская позиция – помочь согражданам овладеть государственным языком.

Занятия начались 15 апреля. Наполняемость каждой группы составляла 20 человек. Когда со всеми познакомились, сделали постоянный график, и у нас теперь проходит шесть встреч в неделю. Клуб открыт абсолютно для всех, регистрации не требуется, просто приходите на Абая, 44 в назначенное время и начинаете разговаривать на казахском языке.

– Что Вы можете сказать о последних событиях в мире, ставших толчком к открытию клуба?

– Казалось бы, это далеко, но события в Украине затронули и нашу страну тоже. Сейчас происходит очень ощутимый раскол в обществе, особенно если вспомнить первые недели. Родные люди ругались между собой, друзья разбегались в разные стороны. Я долго думал над тем, откуда идут наши проблемы и как объединить людей, предот­вратить разногласия? Понял, что надо избавиться от пережитков прошлого, которого уже не вернуть никогда. И еще одна причина – люди стали плохо понимать друг друга: часть из них может понимать только на казахском, а часть – на русском. Заметил и такую вещь: находясь на концерте, где поют и казахские, и русские песни, одни подпевает на одном языке, другие – на другом. Казалось бы мелочь – пой на том языке, который тебе нравится, но это, на мой взгляд, как раз то, что нас разделяет невидимой линией.

И вот, в том числе чтобы сплотить народ и не допустить конфликтов, ненависть и всякие фобии, я решился помочь и себе, и другим заговорить на государственном языке. Никто ведь не требует виртуозного владения им на таком уровне, чтобы можно было сдать кандидатский минимум, а вот услышать рядом живущего соседа, ответить на самые простые вопросы, уметь контактировать хотя бы для того, чтобы путешествовать по родной стране, – это то, что только облегчит жизнь в казахстанском социуме. Тем более что сейчас поя­вился запрос на единство, идентичность: кто мы – казахстанцы или люди, живущие ментально интересами других стран? Для многих ответом стало не биение в грудь – моя родина Казахстан, а желание изу­чить язык и историю предков.

– Кто ведет занятия в клубе?

– Когда я опубликовал пост, что открывается клуб, свою помощь предложили ребята, тоже молодые, которых мы называем кураторами-волонтерами. Они прекрасно владеют государственным языком, а главное – умеют учить других, уже успели поработать преподавателями и репетиторами. Формат нашего клуба следующий: на занятиях мы изучаем самые необходимые в жизни диалоги – знакомство, покупка продуктов в магазине и на базаре, поездка на такси. То есть такие ситуации, которые наши участники могут практиковать здесь и сейчас. Выйдя пос­ле занятий в клубе, мы, бывает, просто идем на базар, где делаем покупки, или коллективно идем в кафе. Когда что-то покупаем или делаем заказ на государственном языке, у людей на лицах появляются очень добрые, красивые улыбки.

– Интересно было бы узнать об этническом составе клуба…

– Он очень пестрый. Самые многочисленные национальные группы, примерно процентов по 40 каждая, это казахи и славяне, очень много корейцев, есть азербайджанцы, чеченцы, узбеки, есть иностранцы – граж­дане КНР, США, стран Африки. Я не спрашиваю национальность, люди сами говорят при знакомстве. Ну а что касается наших, местных, то сейчас многие однозначно считают, что мы все – казахстанцы не только по паспорту, а по внутренним убеж­дениям.

И знаете, о чем я сейчас думаю? Когда иностранцы говорят, что они французы, немцы или американцы, это ведь вовсе не означает их этническую принадлежность. Они имеют в виду, что они граж­дане этих стран. И мы тоже для всего мира казахстанцы.