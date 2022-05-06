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Бiз қазақтармыз!
Шимырбаева Галия
Корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы 15 апреля открылся бесплатный разговорный клуб «Бiз қазақтармыз!», который буквально за одну неделю набрал 300 человек, желающих заговорить на государственном языке. Его основателем стал аламатинец Алексей Скалозубов.

Алексей, как Вы пришли к идее открытия клуба?

– Я знаю немало людей, особенно молодых, которые и раньше хотели этого – знать государственный язык, но что-то мешало. Меня, к примеру, можно упрекнуть в том, что за свои 25 лет я так и не освоил до конца язык страны, в которой живу. На мой взгляд, чтобы такие, как я, наконец, заговорили, нужна взаимовыручка. Поэтому организовал этот клуб, чтобы показать – мы должны и можем помогать себе и другим, если хотим понимать и уважать друг друга.

Родом я из городка Есиль Акмолинской области. После школы уехал в Костанай, где окончил университет. Последние три года живу и работаю в Алматы. Моя специальность – инженер аграрной техники и технологии, занимаюсь продажей строительной техники – экскаваторов и погрузчиков. Что касается государственного языка, то желание заговорить на нем было у меня давно. В школе был отличником, в том числе и по казахскому языку. Когда сдавали ЕНТ, то набрал 23 балла из 25 возможных, хотя в то время это еще ни на что не влияло. Сдавали, получается, сами для себя.

В университете тоже преподавали язык. Очень неплохо, кстати: словарный запас у меня широчайший, но во всех методиках был один минус – нас не учили говорить. Дело даже не в психологическом барьере, а в отсутствии практики. Заучивание и пересказывание текстов, переписывание упражнений мало что давали – ни школьные учителя, ни вузовские преподаватели почему-то не пытались организовать нам живую разговорную практику. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, а тогда в моем ближайшем окружении не было людей, которые активно использовали бы государственный язык. Одноклассники и одногрупники – этнические казахи – дома с родными еще перекидывались парой слов, но в целом общение у них тоже было построено на русском языке.

Когда переехал в Алматы, то первое, что я решил сделать, – начать, наконец, говорить по-казахски. Жил тогда на улице Пушкина возле Центральной мечети, там есть одно хорошее кафе, куда я ходил каждый вечер. Начал с того, что стал делать заказы на казахском языке. Девушки-официантки и кассиры улыбались, были очень приветливы, но на этом моя прак­тика заканчивалось – их ждали другие клиенты, а друзей у меня еще не было. Не будешь же в чужом городе донимать незнакомых людей своими разговорами. Начал тогда мониторить разговорные клубы. Они были, но я не нашел ни одного бесплатного, даже условно бесплатные требовали какой-то членский взнос на печеньки и конфетки. У меня, естественно, лишних денег не было, стал искать уроки в Интернете и по ходу нашел английский клуб. До коронавируса проходил туда года полтора, а когда он перешел работать в режим онлайн, перестал. Мне такой формат не нравится: шум в динамиках, какая-то неес­тественность, искусственность.

Самое полезное, что я оттуда вынес, это, прежде всего, вхож­дение без всякой бюрократии, критических оценок – просто приходишь и наслаждаешься общением на языке.

К этому времени подтянул язык, у меня появились друзья из Тараза и Шымкента. Встречаясь, мы переходили на казахский язык. Благодаря им я стал лучше понимать устную речь, а вот говорить все еще было сложно. Потом, когда карантин закончился, стали видеться реже – у всех работа. К счастью, с деньгами у меня стало получше, я уже мог позволить себе репетитора за 1,5–2 тысячи за одно занятие. Когда деньги заканчивались, делал перерыв, появлялись – снова начинал подтягивать свой уровень.

А конкретно, что все-таки стало толчком для перехода от идеи к реальному проекту клуба?

– Дело в том, что давно уже подумывал о бесплатном разговорном клубе для новичков. Но как это сделать, если я самый обычный человек, не имеющий особого влияния на окружающих? Получилось как в той пословице – не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда начался российско-украинский конфликт, я стал активно выражать свою антивоенную гражданскую позицию в социальных сетях, подтянулись единомышленники, и у меня начала появляться своя аудитория в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Тысяча подписчиков – очень мало, но это живые люди. На той патриотической волне, которая поднялась сегодня в мире, интерес к изучению государственного языка необычайно вырос. Может, это было и конъюнктурно, но я понял, что теперь могу создать клуб, о котором мечтал. Написал Акжаркын, своему репетитору, чтобы она помогла провести первое занятие. «Без проблем», – ответила она.

В тот же вечер опубликовал пост в Твиттере о том, что открывается бесплатный клуб разговорного казахского языка для тех, кто хочет преодолеть свои внутренние барьеры. Я рассчитывал, что к нам запишется человек 40, а оказалось 300.

Чтобы найти помещение, обратился через Фейсбук к тем, кто мог бы потенциально оказать нам помощь. Нам предоставили свои площадки и молодые предприниматели, и культурные центры, и Центр социальных инклюзивных программ.

Отмечу, поддержка от жителей Алматы очень большая. Предос­тавляя нам помещение на безвозмездной основе, они не получают прибыли, но это их личная гражданская позиция – помочь согражданам овладеть государственным языком.

Занятия начались 15 апреля. Наполняемость каждой группы составляла 20 человек. Когда со всеми познакомились, сделали постоянный график, и у нас теперь проходит шесть встреч в неделю. Клуб открыт абсолютно для всех, регистрации не требуется, просто приходите на Абая, 44 в назначенное время и начинаете разговаривать на казахском языке.

Что Вы можете сказать о последних событиях в мире, ставших толчком к открытию клуба?

– Казалось бы, это далеко, но события в Украине затронули и нашу страну тоже. Сейчас происходит очень ощутимый раскол в обществе, особенно если вспомнить первые недели. Родные люди ругались между собой, друзья разбегались в разные стороны. Я долго думал над тем, откуда идут наши проблемы и как объединить людей, предот­вратить разногласия? Понял, что надо избавиться от пережитков прошлого, которого уже не вернуть никогда. И еще одна причина – люди стали плохо понимать друг друга: часть из них может понимать только на казахском, а часть – на русском. Заметил и такую вещь: находясь на концерте, где поют и казахские, и русские песни, одни подпевает на одном языке, другие – на другом. Казалось бы мелочь – пой на том языке, который тебе нравится, но это, на мой взгляд, как раз то, что нас разделяет невидимой линией.

И вот, в том числе чтобы сплотить народ и не допустить конфликтов, ненависть и всякие фобии, я решился помочь и себе, и другим заговорить на государственном языке. Никто ведь не требует виртуозного владения им на таком уровне, чтобы можно было сдать кандидатский минимум, а вот услышать рядом живущего соседа, ответить на самые простые вопросы, уметь контактировать хотя бы для того, чтобы путешествовать по родной стране, – это то, что только облегчит жизнь в казахстанском социуме. Тем более что сейчас поя­вился запрос на единство, идентичность: кто мы – казахстанцы или люди, живущие ментально интересами других стран? Для многих ответом стало не биение в грудь – моя родина Казахстан, а желание изу­чить язык и историю предков.

Кто ведет занятия в клубе?

– Когда я опубликовал пост, что открывается клуб, свою помощь предложили ребята, тоже молодые, которых мы называем кураторами-волонтерами. Они прекрасно владеют государственным языком, а главное – умеют учить других, уже успели поработать преподавателями и репетиторами. Формат нашего клуба следующий: на занятиях мы изучаем самые необходимые в жизни диалоги – знакомство, покупка продуктов в магазине и на базаре, поездка на такси. То есть такие ситуации, которые наши участники могут практиковать здесь и сейчас. Выйдя пос­ле занятий в клубе, мы, бывает, просто идем на базар, где делаем покупки, или коллективно идем в кафе. Когда что-то покупаем или делаем заказ на государственном языке, у людей на лицах появляются очень добрые, красивые улыбки.

Интересно было бы узнать об этническом составе клуба…

– Он очень пестрый. Самые многочисленные национальные группы, примерно процентов по 40 каждая, это казахи и славяне, очень много корейцев, есть азербайджанцы, чеченцы, узбеки, есть иностранцы – граж­дане КНР, США, стран Африки. Я не спрашиваю национальность, люди сами говорят при знакомстве. Ну а что касается наших, местных, то сейчас многие однозначно считают, что мы все – казахстанцы не только по паспорту, а по внутренним убеж­дениям.

И знаете, о чем я сейчас думаю? Когда иностранцы говорят, что они французы, немцы или американцы, это ведь вовсе не означает их этническую принадлежность. Они имеют в виду, что они граж­дане этих стран. И мы тоже для всего мира казахстанцы.

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