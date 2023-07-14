Карагандинского бизнесмена осудили за сокрытие имущества при процедуре банкротства

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Искакова Айдана
корреспондент

Как выяснилось, подсудимый списал товароматериальные запасы, состоящие на балансе ТОО, на сумму более 71 миллиона тенге.

Фото: Kazpravda.kz

На 1 год осудили руководителя ТОО за сокрытие имущества в процедуре банкротства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.

По решению Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области в ноябре 2020 года ТОО "А" было признано банкротом в связи с имеющейся задолженностью свыше 114 миллионов тенге.

"В соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника, Департамент госдоходов по Карагандинской области провел анализ деятельности ТОО, по результатам которого составлено заключение в отношении ТОО "А" об имеющихся признаках преднамеренного банкротства. Руководитель ТОО "А", совершив противоправные действия путем сокрытия имущества, списал товароматериальные запасы, состоящие на балансе ТОО, на сумму более 71 миллиона тенге", – говорится в сообщении.

По данному факту в отношении руководителя и единственного учредителя ТОО "А" было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК.

"Приговором Казыбекбийского районного суда Караганды должностное лицо ТОО "А" признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК и приговорено к лишению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 1 год", - проинформировали в ДГД региона.

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