Бизнесмена подстрекали к даче взятки в миллион долларов: дело направлено в суд

В Казахстане предан суду подозреваемый в подстрекательстве к даче взятки в 1 млн долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении К. Алтаева по фактам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

«Он обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денег в 1 млн долларов США путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области», – раскрыли подробности в Антикоре.

Обвиняемый Алтаев предан суду.