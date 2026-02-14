– Лаззат Алтынбековна, вы занимае­те пост председателя сравнительно недавно – чуть больше года. Тем не менее, как оцениваете деятельность фонда, соответствует ли она сегодня заявленным требованиям?

– Я работаю в фонде с момента его создания в 2022 году, ранее занимала должность заместителя председателя, поэтому хорошо понимаю логику его формирования. Смена роли не меняет понимание задач, но расширяет горизонт оценки их реализации. Скажу так: фонд изначально позиционировал себя как один из крупнейших благо­творительных институтов Казахстана, и сегодня эта модель последовательно реализуется. Наши основные направления: здравоохранение, образование, помощь при чрезвычайных ситуациях, социальная поддержка и реабилитация, спорт и культура.

Впрочем, цель создания фонда – сформировать не просто организацию по распределению помощи, а институциональный хаб по развитию благо­творительной сферы в стране. Изучая международный опыт, мы обратили внимание на успешные примеры, в том числе на модель фонда во Франции, созданного более 50 лет назад, где благотворительность выстроена на устойчивых институциональных принципах. Ее суть в партнерстве – это когда предприниматели, благотворительные организации и государственные органы работают совместно, и, как результат, проекты становятся не разовыми инициативами, а системными решениями. Именно в этом случае помощь оказывается действительно эффективной, долгосрочной и отвечает реальным потребностям населения.

Как вы знаете, фонд создан по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, при этом он не входит в систему госорганов и не подотчетен ни Главе государства, ни какому-либо министерству. Это принципиальная позиция. «Қазақстан халқына» – самостоятельная организация, которая выстраивает работу совместно с партнерами. Им мы говорим сразу: фонд не оплачивает ваши услуги, но мы открыты к предложениям по совместной реализации проектов. У каждого партнера своя зона ответственности. Со своей стороны фонд обеспечивает целевую поддержку.

К примеру, в рамках задачи по снижению разрыва между селами и городами, о которой говорит Президент, мы обеспечиваем сельские социальные объекты всем необходимым для работы: от дорогостоящей медицинской техники до базового спортивного инвентаря, включая кимоно, перчатки и шлемы.

– Кто чаще всего выступает парт­нером?

– Самый первый и ключевой партнер фонда – это, безусловно, местные исполнительные органы в лице акиматов. Мы осознанно выстраиваем сотрудничество именно с акимами, поскольку они лучше других понимают социальные, образовательные, медицинские и спортивные потребности своих территорий и могут взять на себя персональный контроль за реализацией проектов – независимо от того, о каких объектах идет речь.

Вместе с тем для нас важно не просто реагировать на запросы, но и показывать регионам дополнительные возможнос­ти развития.

– Вы упомянули задачу по снижению разрыва между селом и городом. В сфере образования этот воп­рос стоит особенно остро. Какая работа проводится фондом?

– В рамках поставленной задачи – устранить разрыв между качеством образования в городе и селе и создать равные возможности для всех детей независимо от места проживания – были открыты 186 опорных школ по всей стране. Акиматы обеспечили ремонт и Интернет, а школы получили современное оснащение на сумму около 250 миллионов тенге каждая. Ключевыми партнерами стали Назарбаев интеллектуальные школы, которые в течение трех лет внедряют в этих учебных заведениях 26 образовательных модулей и обучают педагогов, фактически выводя районные школы на новый уровень.

Результат уже заметен: 16 сельских объектов вошли в топ-100 лучших школ Казахстана. Параллельно развивается оснащение предметных кабинетов физики, химии и биологии, а в рамках дополнительного образования открываются современные технические центры с направлениями робототехники, авиа­моделирования и инженерии, чтобы дети могли развивать интерес к профессии и видеть перспективу.

– Лаззат Алтынбековна, что делает фонд в рамках исполнения поручения Главы государства по строительству центров инклюзивного спорта?

– В конце прошлого года в Астане открыл свои двери первый в стране комплекс, объединивший спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуры, доступные для людей с особыми потребностями. Центр инклюзивного спорта – современный комплекс с полностью адаптированной средой, реабилитацион­ным и медицинским оборудованием, универсальным залом, раздевалками и душевыми. Примечательно, что Президент лично посетил объект, внимательно ознакомился с условиями, а уже на следующий день поручил масштабировать проект в других регионах страны.

Второй центр открылся в Кызылординской области, где отметили, что именно паралимпийцы приносят стране значительную часть международных медалей, несмотря на то что долгие годы для них не создавались достойные условия, и теперь, получив собственное пространство, спортсмены с гордостью говорят, что будут выигрывать все возможные награды, считая это делом чести. За каждым таким проектом стоят месяцы обсуждений, работа экспертов, процесс проектирования, формирование команды и огромные усилия, которые остаются за кадром. Но когда видишь искреннюю радость людей и их вдохновение, понимаешь, что все было сделано не зря.

– Особый интерес у особенных детишек и их родителей вызывает столичный клуб «Тұсау кесер».

В чем его особенность?

– Однажды к нам обратился инструктор ЛФК с просьбой создать уникальный центр, где дети могли бы заниматься определенными видами спорта в игровой форме. Так появился благотворительный проект «Тұсау кесер». Тренер разработал собственную методику, объединившую элементы лечебной физкультуры, кинезиотерапии и адаптивного спорта. Эти направления он органично интегрировал в формат спортивных занятий, добавив элементы бокса, борьбы и игровых упражнений в легкой, увлекательной форме.

Такой подход дал поразительные результаты. Одна из мамочек, воспитывающая особенного ребенка, призналась, что за многие годы ее сын устал от домашних занятий с инструктором и потерял к ним интерес. Однако, увидев в Instagram информацию о клубе, сам попросил отвезти его туда. Теперь он с радостью посещает тренировки, не желая пропускать их даже при простуде или в плохую погоду, и, по словам мамы, готов скорее прогулять школу, чем занятие.

Проект получил название «Тұсау кесер» не случайно. Здесь особое значение придают каждому первому шагу ребенка: если он начинает ходить, для него традиционно проводят символическую церемонию перерезания пут. Сегодня по стране уже работают 11 таких клубов в областных центрах.

Знаете, что для меня особенно важно? Я вижу два ключевых аспекта: какими были мамы и их дети три-четыре года назад, когда мы впервые встретились, и какими они стали сегодня. Это просто небо и земля. Раньше в их глазах часто читались усталость, тревога, неуверенность. Сегодня они горят. «Наши дети с удовольствием идут на занятия», – говорят мамы. И не только дети изменились – изменились они сами. Пока ребята тренируются, мамы общаются, делятся опытом, поддерживают друг друга. Наш проект стал для них гораз­до большим, чем просто клубом. Они признаются: «У нас появилось свое сообщество. Мы понимаем, поддерживаем друг друга. И это невероятно ценно. Главное – мы не одни».

– У вас в кабинете много сувениров ручной работы, выполненных детьми. Есть и волейбольный мяч. Это символические подарки или что-то большее?

– Вы правы, все изделия, что вы видите, – бесценные. Этот мяч нашему фонду подарили кызылординские спортсмены по волейболу сидя в знак признательности и благодарности. Для меня это не просто спортивный атрибут, а символ силы духа и преодоления.

У нас много вдохновляющих кейсов, связанных с молодыми людьми, которым в силу разных жизненных обстоятельств ампутировали конечности. Для каждого из них жизнь четко разделилась на «до» и «после». Многие замыкались в себе, стеснялись и с трудом принимали новую реальность. Однако все изменилось с запуском нашей программы по изготовлению индивидуальных бионических протезов: современных, высокотехнологичных решений, создаваемых с учетом особенностей каждого человека.

Вместо сочувственных взглядов ребята начали видеть интерес и восхищение. Их стали приглашать на фотосъемки, кастинги, общественные мероприятия. Люди хотят с ними фотографироваться, узнавать их истории, поддерживать. Но самое главное – у них появилась внутренняя уверенность. Молодые люди почувствовали себя полноценными, востребованными, способными реализовываться в профессии и обществе. Они стали экономически активными гражданами, которые строят карьеру, развиваются и живут полной жизнью. И это, пожалуй, самый ценный результат нашей работы.

– Говоря о деятельности фонда, безусловно, нельзя не отметить сферу здравоохранения, поскольку большая часть расходов приходится именно на этот сектор – 150 миллиардов тенге помощи.

– Если вдаваться в цифры, то, да, основная доля благотворительной поддержки относится к медицине. Оснащение мед­организаций оборудованием для лучевой терапии позволило значительно повысить качество лечения онкобольных. Для ранней диагностики в отдаленных селах были закуплены мобильные передвижные комплексы для онкоскрининга. Современные нейрохирургические технологии внедрены в 22 медорганизациях 19 регионов, где проведено более 800 операций. Особое внимание уделяется трансплантации: выполнено 304 операции по пересадке роговицы детям и взрослым, а Нацио­нальный научный онкологический центр оснащен оборудованием для трансплантации печени и почек.

В целом стратегия фонда проста: мы создаем условия для реализации человеческого потенциала, развиваем регионы, усиливаем специалистов, формируем центры роста. Потому что устойчивые изменения возможны только тогда, когда в процесс вовлечены государство, эксперты и сами жители, готовые брать на себя ответственность за будущее своей страны.