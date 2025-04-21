В данное время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По заявлению представителя одной из общеобразовательных школ полицейские задержали гражданина С., подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента

По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от её публикации.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили о том, что любые попытки давления, шантажа и вымогательства независимо от статуса и платформы, через которую они совершаются, являются уголовно наказуемыми деяниями.

Там же призвали граждан не поддаваться на угрозы и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.