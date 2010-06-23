Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан и квалификационных требований, предъявляемых к судебно-экспертной деятельностиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы, местных исполнительных органов районов (городов областного значения)Приказ заместителя Премьер-Министра – министра индустрии и новых технологийО некоторых вопросах заключения, условиях и типовой форме Соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств с юридическими лицами – резидентами Республики Казахстан
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