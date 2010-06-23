Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
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Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан и квалификационных требований, предъявляемых к судебно-экспертной деятельности Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы, местных исполнительных органов районов (городов областного значения) Приказ заместителя Премьер-Министра – министра индустрии и новых технологий О некоторых вопросах заключения, условиях и типовой форме Соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств с юридическими лицами – резидентами Республики Казахстан Содержание - скачать

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