Блок законодательных актов Республики Казахстан

Президента Республики КазахстанО назначении Бозумбаева К. А. акимом Жамбылской областиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил обеспечения получения гражданами гарантированного объема бесплатной медицинской помощиПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и о выделении средств из резерва Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО переносе дня отдыха
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