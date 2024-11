Bloomberg: крупнейшие компании мира потратят $200 млрд на развитие ИИ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Капитальные затраты четырех крупнейших интернет- и софтверных компаний — Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc. — в этом году составят более 200 миллиардов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кронос.Азия.

По данным Bloomberg, такие суммы подчеркивают гигантские затраты и ресурсы, вызванные появлением ChatGPT. Технологические гиганты спешат произвести дефицитные высокопроизводительные чипы и построить центры обработки данных. Для этого компании заключили сделки с поставщиками энергии на питание этих объектов, даже возродив известную атомную станцию.

Каждый из них пытается убедить Уолл-стрит, что эти огромные инвестиции сделают их будущий бизнес более прибыльным, чем нынешний, продающий цифровую рекламу, товары и программное обеспечение.

Энди Джасси, генеральный директор Amazon, назвал ИИ«огромной, возможно, уникальной возможностью», о чем свидетельствует прогноз его компании на рекордные 75 миллиардов долларов расходов на 2024 год.

«Я думаю, наши клиенты, бизнес и наши акционеры будут довольны этой долгосрочной перспективой — тем, что мы активно к ней стремимся», - сказал Джасси.

Аналитики MoffettNathanson назвали расходы Amazon ошеломляющими.

Ранее генеральный директор Meta Марк Цукерберг пообещал увеличить инвестиции в языковые модели ИИ и другие футуристические проекты, которые он теперь рассматривает как основу будущего своей компании. Капитальные расходы Meta могут вырасти до 40 миллиардов долларов в этом году.

Между тем, бюджет капитальных затрат Alphabet оказался выше ожиданий Уолл-стрит, а ее финансовый директор Анат Ашкенази спрогнозировал существенный рост в 2025 году.

Apple Inc. также пообещала инвестировать в ИИ, представив набор услуг, например, более совершенную Siri, названную Apple Intelligence.

Microsoft потратила 14,9 млрд долларов за квартал, что на 50% больше, чем в прошлом году, и больше, чем когда-либо компания тратила на имущество и оборудование за один год до 2020 года. Финансовый директор Эми Худ сообщила инвесторам, что Microsoft будет работать над тем, чтобы поставить вопрос поставок в центры обработки данных в «более сбалансированное положение».