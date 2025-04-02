Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников.

Нормы законопроекта направлены на увеличение прозрачности процедур предоставления мер господдержки инновационной деятельности посредством «единого окна» национальной инновационной системы. В действующем Законе «Об информатизации» уже предусмотрено соответствующее понятие.

Единое окно Национальной инновационной системы будет предоставлять возможности недропользователям и инноваторам для реализации проектов НИОКР и других программ финансирования стартапов. «Единое окно» обеспечит прозрачность распределения и освоение средств недропользователей.

ЕО НИС уже работает в пилотном режиме на базе информационной системы astanahub.com.