«Единое окно» для инноваций появится в Казахстане

Мажилис,Цифровизация,Технологии
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Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников.

Нормы законопроекта направлены на увеличение прозрачности процедур предоставления мер господдержки инновационной деятельности посредством «единого окна» национальной инновационной системы. В действующем Законе «Об информатизации» уже предусмотрено соответствующее понятие.

Единое окно Национальной инновационной системы будет предоставлять возможности недропользователям и инноваторам для реализации проектов НИОКР и других программ финансирования стартапов. «Единое окно» обеспечит прозрачность распределения и освоение средств недропользователей.

ЕО НИС уже работает в пилотном режиме на базе информационной системы astanahub.com.

#мажилис #инновации #законопроект #Единое окно

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