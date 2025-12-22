Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан укрепляет свои позиции на мировой туристской карте. Авторитетное международное издание Bloomberg включило город Алматы в список 25 лучших туристских направлений мира, которые стоит посетить в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Bloomberg подчеркивает устойчивый рост туристской привлекательности города Алматы и его круглогодичность: динамичную городскую культуру, богатое историческое наследие, гастрономию и близость к природным ландшафтам.

«Творческая энергия бурлит в степях Центральной Азии. Популярность крупнейшего города страны растет: за первые 9 месяцев 2025 года его посетили рекордные 2,5 миллиона человек. Некоторые приезжали полюбоваться такими реликвиями, как собор Зенкова с золотыми куполами и лабиринт прилавков Зеленого базара, где продаются специи, мед и колбаски из конины. Другие устремились к альпийским озерам и горнолыжным склонам в горах Заилийского Алатау, которые возвышаются сразу за бетонной застройкой города», – отмечает издание.

Отдельно Bloomberg подчеркивает сезонное разнообразие отдыха в Алматы. В зимний период туристам рекомендуется посещать горные склоны Шымбулак.

«Включение Казахстана в список 25 лучших туристских направлений мира по версии Bloomberg является значимым международным признанием и является результатом работы по продвижению Visit Almaty. Это подтверждает рост конкурентоспособности страны на глобальном туристском рынке и повышение интереса международной аудитории к Казахстану. В последние годы наша страна все чаще попадает в рейтинги ведущих мировых СМИ», – отметил и.о. председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанулы.

Ежегодный рейтинг Bloomberg формируется на основе мониторинга туристских трендов, аналитики новостей отрасли cовместно экспертами в сфере туризма.