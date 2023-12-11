Бочча – мир равных

Несмотря на то что за плечами у казахстанских боччистов уже и международные соревнования, именно первый кубок на родной земле стал свидетельством приверженности казахстанского общества идеалам равных возможностей для каждого человека.

Казахстанскую федерацию бочча возглавляет спикер Сената Маулен Ашимбаев, с первого дня в буквальном смысле погрузившийся в эту сложную работу. Сложную, потому что, для того чтобы продвигать инклюзивный спорт, взаимодействовать с детьми, для которых каждый день – это преодоление, нужно иметь не просто административный ресурс, но и большое сердце. Маулен Ашимбаев знает имя, жизненные обстоятельства каждого боччиста, знает, с какими сложностями сталкивались семьи этих детей на пути к бочча, и только поэтому сегодня бочча становится все более доступным спортом по всей стране.

Растет и профессиональный уровень спортсменов. Всего за два года федерация получила признание Национального паралимпийского комитета РК, аккредитацию, добилась включения бочча в реестр видов спорта РК, сформировала нацио­нальную сборную, открыла 10 филиалов на территории страны, провела первый респуб­ликанский открытый турнир и чемпионат Казахстана. Наши боччисты приняли участие в Азиатских паралимпийских играх. В этом году Казахстанская федерация бочча официально стала членом Международной федерации бочча – Boccia International Sports Federation (BISFed). Современный Казахстан поступательно подтверждает свою приверженность идеалам мира равных возможностей для всех своих граждан, создавая среду, в которой любой человек способен проявить свои таланты вне зависимости от обстоятельств.

Маулен Ашимбаев подчерк­нул, что эти достижения стали возможными благодаря уси­лиям спортсменов, а также политике инклюзивности, проводимой в стране. Он отметил, что по поручению Главы государства принимаются меры по поддерж­ке граж­дан с особыми потреб­ностями и созданию для них комфортных условий.

– Большое внимание реализации в стране принципа инклюзивности во всех сферах жизни уделяет Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. По поручению Главы государства делается все необходимое для развития инклюзивных видов спорта. И в том числе очень большая поддержка оказывается такому виду спорта, как бочча. Сегодня мы видим, что интерес к бочча растет не только в столице и крупных городах, но и в регио­нах Казахстана. Мы ожидаем, что уже в ближайшие месяцы появятся новые федерации во многих областях страны. Уверен, в скором будущем мы увидим наших боччистов на пьедестале победителей Паралимпийских игр, – сказал Маулен Ашимбаев.

К слову, в ближайшее время ожидается открытие региональных федераций по бочча в Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

Семнадцатилетняя Анастасия Кутурман из Караганды пришла в бочча в 2020 году. Как рассказывает ее мама Елена, сначала было просто желание общения со сверстниками. «Просто, чтобы дома не сидеть», – говорит Елена. У Насти – совершенно очаровательной девушки – ДЦП со спастикой гиперкинетической формы. Тренировки давались нелегко, Настя не могла даже взять мяч, не то чтобы сделать бросок. Но тренеры, поддержка мамы и детей из секции сделали свое дело, и у Насти появились первые успехи, достижения, победы.

– В ноябре мы приняли участие в открытом Республиканском турнире по бочча в Астане, где заняли 1-е место. До этого Настя ездила в Грецию на соревнования Heracleion Boccia Challenger, где были очень сильные соперники из Франции, Бразилии, Египта. Настя вошла в 1⁄8, призовое место не заняла, но получила большой опыт. Она уже три года занимается бочча. Конечно, у нас произошли большие изменения. Помимо того что дочка стала физичес­ки крепче, появилась сила в руках, она стала увереннее. А самое главное – у нас появилось общение, она обрела много друзей, и не только в Караганде, но и из других городов, с которыми Настя переписывается. Хотелось бы поблагодарить от всего сердца всех организаторов, кто причастен к развитию этого вида спорта, за то, что дали возможность детям на колясках не сидеть в четырех стенах, а заниматься, пробовать свои силы, показывать себя, участвовать в соревнованиях, побеждать и общаться, находить друзей, – не скрывая слез, говорит Елена.

В состязаниях участвовали 64 спортсмена из 10 регионов страны, включая дебютантов – юниоров в возрасте от 11 до 14 лет. Вручая награды победителям, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень прошедших соревнований и мастерство особенных спортсменов. Он также подвел итоги деятельности Казахстанской федерации по бочча и рассказал о планах работы.

– На следующий год у нас амбициозные цели. Мы впервые сформируем Национальную юниорскую сборную по бочча. В планах федерации при поддержке Министерства туризма и спорта, партнеров и спонсоров – провести не менее трех республиканских соревнований, включая чемпионат республики, Кубок республики и Открытый турнир в память о Султанбеке Орынбасарове. Также наша сборная примет участие в нескольких международных соревнованиях, – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил участников, их родителей и тренеров за оказанную поддержку и проявленную активность.

Поистине, бочча – это не только спорт, это истории преодоления, истории обретения смысла идти дальше несмотря ни на что! Каждый боччист – это ребенок, который вышел из изоляции, не замкнулся в своей беде и нашел в себе силы служить примером не только другим людям со сложными диагнозами, вселяя в них надежду. Наши боччисты – отличные мотиваторы и для тех, кому посчастливилось родиться здоровыми и сохранить здоровье, но кто в силу обстоятельств потерял смысл жизни.

Если вы чувствуете себя уязвимым, приходите на тренировки боччистов – и увидите, как умеют быть счастливыми и сильными те, кому судьбой выпало так много испытаний, но кто обрел крылья, вышел за рамки клише и привычных стереотипов в отношении инвалидов и кто своими победами меняет общественное отношение к возможностям человека, расширяет горизонты надежд! Наши паралимпийцы, несмотря на тяжелые недуги, каждый день одерживают победы не только над соперниками, но и над самим собой, делая свой мир поистине безграничным.