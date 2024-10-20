Boeing предлагает бастующим рост зарплат на 35 процентов

На фоне масштабной забастовки компания Boeing предварительно договорилась с профсоюзом о повышении зарплат в течение четырех лет. Пока не ясно, будет ли принято новое предложение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки предварительно договорилась с профсоюзами о повышении зарплат работникам на 35 процентов в течение следующих четырех лет. Об этом представители Boeing и профсоюза сообщили в субботу, 19 октября. Новое предложение будет представлено бастующим 23 октября. Корпорация рассчитывает положить конец стачке, которая обходится авиапроизводителю примерно в миллиард долларов в месяц, уточняет агентство Reuters.

Примут ли участники забастовки новое предложение, пока не ясно. Первоначальное предложение Boeing повысить оклад на 25 процентов было отвергнуто. В ответ на это компания неделю назад объявила о сокращении 17 тысяч рабочих мест, то есть десяти процентов своего персонала во всем мире.