Боевики ИГ похитили в Сирии 230 человек

Боевики "Исламского государства" похитили в Сирии 230 человек, включая 60 христиан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру По словам правозащитников из Syrian Observatory for Human Rights, в плен были взяты жители города Эль-Карьятейн (Al-Qaryatain), расположенного в провинции Хомс. Некоторые из них в момент нападения находились в церкви, сообщает Reuters По информации The Straits Times, в среду, 7 августа, Эль-Карьятейн перешел под контроль исламистов. Сообщается, что ранее многие христиане, спасаясь от боевиков ИГ, бежали в этот город из захваченной исламистами провинции Алеппо.Как рассказал глава Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдель Рахман, боевики захватили тех, кто, по их мнению, "сотрудничал с режимом (президента Сирии Башара Асада – Прим. "Ленты.ру")".Летом 2014 года группировка "Исламское государство" установила контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласила халифат. С августа 2014 года США наносят авиаудары по позициям ИГ, также для борьбы с ним была сформирована международная коалиция.