Боевого робота-разведчика представил Иран

Иран представил боевого робота-разведчика в ходе учений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az.
Робот оснащен камерами, способными снимать на расстоянии до 50 км, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Наземные силы КСИР тестировали роботов во время учений "Пророк Мухаммед-9", которые проводятся в области Джаск (к востоку от Ормузского пролива).
Боевой робот КСИР также протестировал новое военное оборудование и оружие, включая беспилотные разведывательные вертолеты с камерами, ракеты "Джамарат" дальностью до 14 км, придорожные мины "Рамаит", ограничивающие мины "Сайад", пулеметы Гатлинга "Асаф" 23 мм, ракетные вооружения "Араш" и снайперскую винтовку "Сияваш".
Десять дивизий наземных сил КСИР участвуют в учениях, которые начались 25 февраля.
В учениях также приняли участие командир КСИР генерал-майор Мухаммед Али Джафари и высокопоставленные военные представители.
Ранее Джафари заявил, что данные учения являются "предупреждением для трансрегиональных врагов Ирана".
В первый день учений морских сил КСИР был подбит макет самолета-перевозчика США.