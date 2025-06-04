Здоровые люди, как правило, даже не задумываются о том, насколько сложно заниматься спортом гражданам с ограниченными возможностями. Им всегда нужен помощник, и таким помощником для них в Семее стал двукратный чемпион Азии, многократный рекорд­смен РК, лучший спортсмен Казахстана-2016, мастер спорта международного класса Андрей Алтайбаев, который совершенно бесплатно тренирует тех, кто увлекся пауэрлифтингом.

Отец Андрея Викторовича – Виктор Ахметович Алтайбаев – талантливый балетмейстер, слава о котором гремела далеко за пределами Семипалатинска. Поэтому не удивительно, что в детстве его сын увлекался танцами.

– А потом все изменилось. Я прочитал статью в советском журнале «Здоровье», которая полностью перевернула мою жизнь. Там увидел фотографии культуристов. Рядом со снимками был напечатан комплекс упражнений для начинающих. Взял трубу, обрезал ее, насыпал песок и забил концы чопиками. Так и начал строить свое тело! Это потом выяснилось, что делал упражнения неправильно. Но тогда спросить было не у кого: в то время секций бодибилдинга в городе не существовало, – рассказывает Андрей Алтайбаев.

С этого момента, где бы он ни оказывался, упорно «качал железо». Когда служил в Германии, оборудовал на чердаке что-то вроде спортивного зала. Нанес туда со всей округи старые гири, покрасил их и стал заниматься. Сначала сослуживцы смотрели на него с удивлением, а потом тоже присоединились.

Со своей будущей супругой Мариной Андрей Алтайбаев начал встречаться еще до армии. Когда вернулся со срочной службы, невеста его не узнала!

– Смотрю, идет по улице вместе с моим знакомым какой-то здоровяк, – вспоминает Марина Алтайбаева. – Мало того что Андрей сильно вырос, так еще и развил мощную мускулатуру.

Молодая семья создавалась в сложные 1990-е. Андрей Викторович устроился работать на стройку в Омске, где ему поо­бещали в подарок коттедж. И даже там находил время для тренировок. Вместо штанги силач приспособил два забетонированных ведра, продетых через трубу, а вместо гири – чугунную крышку от люка. Очень быстро, правда, понял, что никакого коттеджа не будет, и задумался о создании собственного дела.

– Как и многие тогда, влился в челночный бизнес. Мы с женой с хохотом вспоминаем мой первый опыт, когда на все имеющиеся деньги я купил для перепродажи карандаши и приправу хмели-сунели. Если карандаши ушли влет, то коробки с пряностью у нас дома стояли еще очень долго, источая дурманящий аромат. С тех пор мы с Мариной терпеть не можем эту приправу, – смеется силач.

Уйдя с головой в коммерцию, Андрей Алтайбаев продолжал заниматься спортом сам и тренировать курсантов лицея «Жас ұлан». Причем тренажерный зал в лицее он оборудовал на собственные деньги.

А в 2009 году супруги Алтайбае­вы наконец-то смогли осуществить давнюю мечту – построить собственный спортивный клуб, получивший название Gоld King. Многих тогда удивило, что предприниматель для своей затеи выбрал не центр города, а окраину. На что Андрей Викторович всегда отвечал с улыбкой: «Не место красит человека, а человек – место!» И оказался прав. Сейчас Gоld King – один из самых популярных тренажерных центров Семея.

Основное направление спортивного клуба Андрея Алтайбаева – пауэрлифтинг. Этот силовой вид спорта зародился 70 лет назад в США. Он представляет собой синтез культуризма и тяжелой атлетики, включает приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.

– Мы начали формировать команды, проводить городские соревнования. Занимались и на открытых площадках, чтобы люди видели: есть такой вид спорта, как пауэрлифтинг, – продолжает Андрей Алтайбаев.

В 2011 году он привез на областной чемпио­нат по пауэрлифтингу в Усть-Каменогорск самую большую команду – 65 человек! И они увезли домой 50 медалей! А еще через год сам Андрей Викторович добился

потрясающих результатов.

– В 2012-м в Алматы проходил чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Мало того, что я приехал с травмой, у меня еще был перевес семь килограммов. Ничего не ел. От слабости уже шатало, а вес все не уходил. И тут меня осенило: нужно есть виноград! Он-то мне и помог попасть в мою весовую категорию. Все три подхода я тогда отработал на «чистоте». В итоге стал чемпионом Азии и мас­тером спорта международного класса. И это в 39 лет! – подмечает Андрей Викторович.

У Андрея Алтайбаева много учеников, достигших больших результатов в пауэрлифтинге. Среди них – его семья в полном составе! Марина Алтайбае­ва – чемпионка Азии. Она и старший сын Вадим – мастера спорта. Младший сын Андрей в 15 лет получил звание кандидата в мастера спорта.

С 2015 года в спортивном зале Андрея Алтайбаева на безвозмездной основе занимаются люди с ограниченными возможностями.

– Все началось с того, что я посетил мероприя­тие в доме престарелых и инвалидов. Узнав, что там есть ребята с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые занимаются на тренажерах, пригласил их в свой зал. С первых же занятий стало понятно – это люди с большими возможностями, упорные, целеустремленные, трудолюбивые. Еще ни разу не прервали тренировочный процесс, – говорит спортсмен.

Это не только колясочники, но и люди с нарушением зрения, слуха. У всех инвалидность приобретенная, однако никто из них не сломался после несчастного случая. К примеру, Андрей Москалев потерял зрение, но не утратил своего удивительного чувства юмора. Так с шутками и прибаутками и добрался до сдачи нормативов кандидата в мастера спорта.

Сейчас у Андрея Алтайбаева уже три спортивных зала в разных районах города. И во всех трех люди с ограниченными возможностями занимаются бесплатно. Тренировать их отцу помогает старший сын.