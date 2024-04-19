«Богатырям под дождем» исполнилось 45

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Илья Пащенко

Сборник детских стихов Кастека Баянбаева был издан в Москве и завоевал сердца юных читателей всего Союза

фото из открытых источников

Подготовив для издательства «Детская литература» альбом своих рисунков, выдающийся датский художник Херлуф Бидструп заметил: «Я никогда не считал и не считаю, что наши юные друзья меньше понимают окружающий мир, чем мы, взрослые, только потому, что они моложе нас. Хотя, конечно, они воспринимают все по-свое­му, по-детски. И это очень хорошо».

Мысль, высказанная живописцем, имеет принципиально важное значение и для писателя, решившего посвятить свое перо воспитанию подрастающего поколения. Знание детской психологии и умение писать просто о сложном – совсем не одно и то же, что снисходительное, с поправкой на несмышленость изображение действительности в виде веселых, но малосодержательных картинок. Именно поэтому перед детским писателем всегда стоит вопрос: как не перейти ту черту, где кончается живое общение с юными читателями, основанное на понимании их мировосприятия, и начинается откровенно лубочный примитивизм? Стихи Кастека Баянбаева – яркий пример того, что созидательно воздействовать на формирование детского характера могут лишь те произведения, где высокий идейный замысел находит свое воплощение в высокохудожественных, ярких образах.

45 лет назад в Москве был издан сборник стихов Кастека Баянбаева «Богатыри под дождем». Сам факт издания сборника стихотворений видного казахского поэта в Москве не представлялся советским читателям чем-то из ряда вон выходящим. Детская литература, выражаясь словами Мориса Симашко, всегда говорила со своей аудиторией на языке интернационализма, а потому в планах центральных издательств значительное место отводилось выпуску произведений видных писателей всех советских республик. Так, например, неоднократно выпускались в Москве книги аксакала казахской детской литературы Сапаргали Бегалина, обращенные к детворе песни Жамбыла, рассказы и повести писателя-натуралиста Максима Зверева. Большим событием стал вышедший в 1951 году сборник «Песни казахских степей», представивший русскоязычным читателям всего Советского Союза творчество крупнейших литераторов нашей страны.

Важной особенностью литературного процесса того времени был непрекращающийся диалог культур, обеспечивающий их взаимообогащение. И если в Москве активно печатались книги казахских писателей, то алма-атинские издательства охотно брались за переводы лучших произ­ведений советской и мировой классики. Так, к 1974 году в КазССР издали свыше тысячи наименований книг в переводе с 32 языков, общий тираж которых превысил 12,5 млн экземпляров.

Об этих особенностях культурной жизни страны хорошо сказал видный казахский литературовед Шериаздан Елеукенов: «Естественно, что разноязыкие наши литературы – материализованные духовные ценности – должны быть дос­тоянием всех. В наше время читатель может получить самое широкое представление о богатстве и многообразии советской и мировой литературы».

В силу этого перед сборником «Богатыри под дождем» стояла двуединая задача: не только включиться в общий воспитательный процесс, но и дать широкому кругу читателей возможность познакомиться с современной жизнью казахских детей, их переживаниями, радостями и невзгодами. И Баянбаев сделал это, не пускаясь в абстрактные рассуждения о добре и зле, а разворачивая в каждом новом стихотворении конкретный эпизод из жизни столь же конкретных людей, где обобщенные категории морали находили свое предметное воплощение. На русский язык лирические и юмористические стихи Кастека Баянбаева перевел Владимир Михановский – известный некогда поэт и писатель-фантаст.

Рассмотрим стихотворение, давшее название всей книге – «Богатыри под дождем». Сюжет, казалось бы, предельно прост: семеро мальчиков, желая продемонстрировать друг другу свою храбрость, мокнут под дождем, после чего все дружно заболевают и героически глотают микстуру. Более того, может показаться, что автор осуждает своих героев и иронизирует над их «подвигом»: «Все назавтра заболели,⁄И под носом сыро...⁄Все – с микстурой, все – в постели...⁄Вот вам и батыры!»

Но прийти к такому выводу можно лишь в том случае, если механически оторвать последнюю строфу от всего остального стихотворения. Ведь как иначе объяснить такие строки: «Брызжет молния огнем –⁄Все батырам нипочем! ⁄Растеряли башмаки-то,⁄От дождя едва укрыты,⁄Все – без кепок.⁄Ветер крепок,⁄Брызгами швыряется,⁄Промочить старается,⁄Ноги покраснели,⁄Губы посинели.⁄Но стоят богатыри⁄И не трусят, посмотри!»

Во многих произведениях детской литературы силы природы выступают, скажем так, испытателями характера героев. Из наиболее ярких примеров подобных произведений можно назвать рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». Но если героинь этого рассказа, Таню и Машу, стихия разводит, то оставшихся безымянными героев стихотворения Баянбаева, наоборот, объединяет. Поэт восхищается их стойкостью и решимостью – такими, кажется, взрослыми качествами, которые у детей проявляются совершенно по-особому. И вместе с тем он предостерегает своих героев от того, что Николай Островский называл «ненужным испытанием своей воли», то есть учит их проявлять себя в более значимых, чем стояние под дождем, делах и не бахвалиться. Такой заботой о моральном облике человека, о его нравственных качествах проникнуты и другие стихотворения сборника.

Так, например, произведения «Вес­на», «На джайляу» и «Юрта» могут показаться обычными пейзажными и бытовыми зарисовками, однако образы родной природы и национальный колорит подчинены в них более высокой цели – воспитанию в юных читателях патриотических чувств. То же можно сказать и о стихотворении «Первомайская демонстрация», которое и сегодня будет интересно читателям как историческая зарисовка, изображающая один из важных аспектов культурной жизни страны и его преломление через приз­му детского восприятия.

Нельзя не отметить и добрый, согревающий юмор Кастека Баянбаева, свойственный ему даже тогда, когда он пишет о самых серьезных вещах. Упомянутое выше стихотворение «Юрта» заканчивается такими строками: «Но всего важней, видать,⁄Что она кругла:⁄За проделку наказать –⁄В юрте нет угла!» В таком задорном завершении лиричес­кого описания традиционного казахского жилища, пожалуй, и выражается непосредственность детской души, ее природная лукавинка.

Нельзя без улыбки читать и стихотворение «Жигули», сюжет которого тоже предельно прост: родители дарят двум братьям педальный автомобиль, и старший, желая, чтобы младший «все в машине понимал», разбирает дорогой подарок по деталям. Вот только собрать его обратно все не получается. На помощь приходят друзья – и дело, как представляется читателю, наконец сдвигается с мертвой точки. Но даже у коллектива юных автомехаников вернуть машину в ее первозданное состояние не получается, ездить она отказывается. А все потому, что в спешке ребята посчитали лишними и оставили на земле многие детали.

Эти и другие стихи Кастека Баянбаева, составившие сборник «Богатыри под дождем», будет полезно прочитать сегодняшним читателям. Что уж греха таить, своих собственных детских писателей мы знаем еще недостаточно хорошо. И для того, чтобы подрастающее поколение при знакомстве с ними испытало «радость узнавания», необходимо неустанно заботиться об их литературном наследии. Поэтому 45-летие со дня выхода сборника, сделавшего имя Кастека Баянбаева всесоюзно известным, представляется нам хорошим поводом для переиздания произведений выдающегося представителя казахской детской литературы.

#дети #стихи #Баянбаев

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