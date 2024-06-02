Бокс: мужская сборная Казахстана будет представлена на ОИ в полном составе

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Мухаммедсабыр Базарбайулы завоевал заветную лицензию в Таиланде, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путевку, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта РК.

Наш соотечественник одолел молдованина Александра Параскива - 5:0.

Тем самым, Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях.

В женских состязаниях республику в Париже представят три боксерки.

Всего у Казахстана теперь 58 лицензий.

#олимпиада #бокс #лицензия #Мухаммедсабыр Базарбайулы

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