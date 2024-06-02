Бокс: мужская сборная Казахстана будет представлена на ОИ в полном составе
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Мухаммедсабыр Базарбайулы завоевал заветную лицензию в Таиланде, передает Kazpravda.kz
На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путевку, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта РК.
Наш соотечественник одолел молдованина Александра Параскива - 5:0.
Тем самым, Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях.
В женских состязаниях республику в Париже представят три боксерки.
Всего у Казахстана теперь 58 лицензий.