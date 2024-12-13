Боксера Абылайхана Жусупова после пересмотра финала признали чемпионом Азии

Бокс
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Казахстанская федерация бокса 11 декабря направляла протест в организации IBA и ASBC

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанкий боксер Абылайхан Жусупов признан победителем чемпионата Азии, который прошёл в Чиангмае (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Напомним, в финале весовой категории до 71 килограмма Жусупов уступил Хавасбеку Асадуллаеву.

Казахстанская федерация бокса 11 декабря направила протест в организации IBA и ASBC. В официальном письме КФБ указала, что в поединке Абылайхана Жусупова и Хавасбека Асадуллаева со стороны узбекского боксера были грубо нарушены правила.

При этом судья Джованна Угренович (Сербия) в момент нарушений не сделала никаких замечаний. В качестве доказательства были прикреплены фото и видеоматериалы.

В результате IBA и ASBC пересмотрели бой и приняли решение присудить золотую медаль Жусупову.

Асадаллулаев в свою очередь отстранён от соревнований на неопределённый срок, сообщили в КФБ.

#чемпион #бокс #апелляция #Абылайхан Жусупов

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