Фото пресс-службы ЦСКА МО РК
В зале Центрального спортивного клуба армии Минобороны РК стартовало первенство Алматы по одному из самых зрелищных видов единоборств, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ЦСКА МО РК.
В эти дни за главные награды чемпионата самого крупного города республики соревнуются более 80 спортсменов.
"Данный турнир для алматинских боксеров является отборным в сборную города, чтобы затем представлять мегаполис на республиканских и международных турнирах. Хотелось бы выразить благодарность руководству Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК за предоставленные условия для спортсменов, а также городскому управлению физической культуры и спорта", – сказал исполнительный директор Федерации бокса Алматы Кайрат Жайлаубаев.
Также он подчеркнул, что перед алматинскими боксерами в новом олимпийском цикле поставлены высокие задачи.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы наши боксеры показывали соответствующие результаты на престижных состязаниях, для этого наша федерация прилагает большие усилия, в том числе обеспечивает спортсменов зарплатой и предоставляет все необходимые условия", – отметил Жайлаубаев.
В свою очередь начальник команды по боксу ЦСКА МО РК, судья олимпийской категории Берикбол Касымханов рассказал, что армейские боксеры подошли к турниру со всей ответственностью и намерены показать хороший результат.
"У ЦСКА большие традиции в боксе. Практически на всех международных стартах, в том числе чемпионатах мира и Олимпийских играх армейцы достойно представляют нашу страну, поднимаясь на пьедестал почета. Поэтому на проходящих соревнованиях перед военнослужащими стоит цель попасть в сборную Алматы", – подчеркнул известный арбитр.