Боксеры Алматы выявляют сильнейших

Спорт
1323
Азамат Сыздыкбаев
Фото пресс-службы ЦСКА МО РК
В зале Центрального спортивного клуба армии Минобороны РК стартовало первенство Алматы по одному из самых зрелищных видов единоборств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦСКА МО РК.

В эти дни за главные награды чемпионата самого крупного города республики соревнуются более 80 спортсменов.

"Данный турнир для алматинских боксеров является отборным в сборную города, чтобы затем представлять мегаполис на республиканских и международных турнирах. Хотелось бы выразить благодарность руководству Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК за предоставленные условия для спортсменов, а также городскому управлению физической культуры и спорта", – сказал исполнительный директор Федерации бокса Алматы Кайрат Жайлаубаев.

Также он подчеркнул, что перед алматинскими боксерами в новом олимпийском цикле поставлены высокие задачи.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы наши боксеры показывали соответствующие результаты на престижных состязаниях, для этого наша федерация прилагает большие усилия, в том числе обеспечивает спортсменов зарплатой и предоставляет все необходимые условия", – отметил Жайлаубаев.

В свою очередь начальник команды по боксу ЦСКА МО РК, судья олимпийской категории Берикбол Касымханов рассказал, что армейские боксеры подошли к турниру со всей ответственностью и намерены показать хороший результат.

"У ЦСКА большие традиции в боксе. Практически на всех международных стартах, в том числе чемпионатах мира и Олимпийских играх армейцы достойно представляют нашу страну, поднимаясь на пьедестал почета. Поэтому на проходящих соревнованиях перед военнослужащими стоит цель попасть в сборную Алматы", – подчеркнул известный арбитр.

Популярное

Все
Встречаемся у Иртышского моста
В Караганде восстанавливают ливневку
Шаг в развитии местной экономики
Lexus-невидимка
Навести порядок в монополиях
Соревновались сильнейшие
Миссия Shymkent Hub: внедрение инноваций и формирование стартап-культуры
Запущена система водоснабжения
Свыше миллиона гектаров земель возвращено в госсобственность за три года
Одели в новые аквакостюмы
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Пространство новых идей и творчества
Вселенная по имени Абай
Целебная сила степного напитка
В соответствии с международными стандартами
«Зеленая балка» преображается
Инвестпроекты для села
Необъятен, как душа народа
Жизнь без фильтров
Ставка на урожай
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Все дороги ведут на Алаколь
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
В Японии женщины живут дольше
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Поливную воду забирали через потайной канал
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Казахстан движется в правильном направлении – итоги соцопроса
Казахстанские туристcкие направления будут продвигать в КНР через цифровые платформы
Бухгалтер детсада присвоила миллионы
Причастная к мировому рекорду
Крупнейший энергопроект региона
Жанажол Куанышбек стал победителем юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
Энергетический разворот: Казахстан меняет правила игры для инвесторов и собственного будущего
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Глава КТЖ отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона

Читайте также

Более 750 спортсменов примут участие в международном турнир…
В Уральске стартовали VIII областные сельские спортивные иг…
Сотрудничество в сфере спорта обсудили Казахстан и США
Чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих пройдет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]