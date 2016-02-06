«Болашак» – это шанс проявить себя Статьи 2144 Даурен КАБИЕВ, заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК, выпускник программы «Болашак»

В моих мечтах был Колумбийский университет, где имеется специализированная магистерская программа для молодых профессионалов в области управления экономической политикой. Результатом целенаправленной подготовки стало получение заветного письма-приглашения от вуза. И спустя время после прохождения последующих этапов конкурса на получение стипендии «Болашак» поехал на учебу в Нью-Йорк.



Студенческую жизнь вспоминаю с теплотой, но начало учебы, если честно, ассоциировалось с эффектом «контрастного душа». Мало того, что надо было быстро адаптироваться к новым условиям проживания, так еще выбранная мною программа «прославилась» значительной интенсивностью и невероятно большим объемом индивидуальных и групповых заданий. К этому следует добавить огромный пласт информации и учебного материала, который надо вовремя усвоить, пропустить через себя и выдать с собственным анализом и выкладками.



Во время учебы удавалось слушать лекции таких грандов экономической науки, как Джеффри Сакс, Роберт Манделл, Джозеф Стиглиц. Регулярно посещали гостевые выступления приглашенных зарубежных политиков, таких как Герхард Шредер, Махмуд Ахмадинежад и др. Все это в значительной степени способствовало расширению кругозора. Мы ощущали причастность к глобальным политическим и экономическим процессам.



После учебы представилась возможность пройти стажировку в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента, где проработал два года. За это время нами было подготовлено и представлено на рассмотрение значительное количество аналитических и концептуальных записок руководству страны в области финансовой, монетарной и валютной политики.



В конце 2009 года на фоне активизации казахстанско-американского торгово-экономического партнерства поступило предложение попробовать себя на дипломатической ниве в посольстве Казахстана в США. Круг моих обязанностей за четыре с половиной года дипломатической работы периодически менялся, но основной фокус все же был на привлечении американских компаний в Казахстан с их инвестициями, технологиями и знаниями. Проведено большое количество официальных и деловых мероприятий с участием делегаций всех уровней – от высшего политического руководства до представителей малого и среднего бизнеса. Работу казахстанских дипломатов на внешних рубежах можно по праву назвать «школой жизни».



В начале прошлого года вернулся в Астану в Министерство иностранных дел. Переход в центральный аппарат пришелся на период углубления стратегического партнерства между РК и США. Об этом свидетельствует очередная теплая встреча Главы государства ­Нурсултана Назарбаева с Президентом США Бараком Обамой в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, состоялся первый за последние 10 лет официальный визит госсекретаря США в РК, над организацией которого все мы, казахстанские и американские дипломаты, дружно работали.



С начала текущего года перешел работать в Канцелярию Премьер-Министра РК, где занимаюсь преимущественно вопросами содержательного наполнения мероприятий международного характера с участием руководства Правительства. Следует отметить, что на государственной службе с каждым годом растет количество стипендиатов программы «Болашак». К примеру, в Министерстве иностранных дел, помимо ореола романтики профессии дипломата, многих выпускников привлекает возможность проявить себя в самых разных направлениях: от развития двусторонних отношений с ключевыми странами до расширения взаимодействия с международными организациями.



Отмечу, что именно благодаря стипендии «Болашак», инициированной Президентом в 90-е годы, каждый из нас получил, можно сказать, «счастливый билет» – отучиться за рубежом, обзавестись друзьями по всему миру и стать «неформальными послами» нашей Родины в странах пребывания. Программа «Болашак»– это шанс проявить себя на многих ответственных участках по возвращению в Казахстан и стать членом растущей семьи выпускников, вносящей важный вклад в развитие страны.

Я уверен, выпускники программы «Болашак» своими стремлениями и активными действиями всячески будут способствовать реализации намеченных в стране институциональных реформ, которые призваны обеспечить устойчивое и поступательное развитие Казахстана на многие годы вперед.

