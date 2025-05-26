Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По данным Управления по преодолению последствий стихийных бедствий провинции, в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на несколько районов Пенджаба, погибли не менее 13 гражданских лиц, еще 92 человека получили ранения», - говорится в сообщении портала Dawn.

Причинами смертей и травм стали наводнения, удары молнии, удары током от порванных проводов электропередач и сильный ветер, в результате которого несколько сломанных деревьев упали на жилые постройки и на людей, сообщает издание. Также, три человека из 13 погибших скончались от травм, полученных при обрушении во время сильного дождя крыши здания цеха одной из фабрик, расположенных в провинции.

Генеральный директор Управления Ирфан Али Катия в воскресенье призвал граждан и власти провинции оставаться в состоянии повышенной готовности после того, как в ряде районов провинции возобновились дожди и сильный ветер.

«Соответствующие департаменты должны быть в состоянии готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях», - говорится в заявлении гендиректора Управления, которое цитирует портал.

В заявлении также сообщается, что чрезвычайная служба провинции продолжает работать в усиленном 24-часовом режиме, ведя круглосуточное наблюдение за ситуацией, и постоянно остается в состоянии готовности.

«Граждане должны быть осторожны и держаться подальше от электрических столбов и висящих проводов. Оставайтесь в безопасных местах, чтобы избежать удара молнии. Никогда не оставайтесь на открытых местах во время грозы. Избегайте ненужных поездок, а если поездки неизбежны, двигайтесь медленно», - также говорится в заявлении управления.

Официальный представитель дорожной полиции провинции Сайед Имран Ахмед сообщил журналистам, что три основные автомагистрали, проходящие через территорию Пенджаба, в том числе трассы М2 и М3, а также автомагистраль Лахор-Сиалкот, закрыты для движения транспорта по погодным условиям.

По информации провинциальных властей, оборванные в субботу линии электропередач частично восстановлены, однако восстановление электросетей в полном масштабе начнется только после окончания шторма, сообщает Dawn.

Ранее мощные ливни и грозы обрушились на юг Франции и Индию.