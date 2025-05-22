Два человека погибли и 11 пострадали в результате природного катаклизма в Дели

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Из-за непогоды отменили не менее 13 рейсов в столичном аэропорту, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Два человека погибли и, по меньшей мере, 11 получили ранения в результате инцидентов, связанных с дождем в Дели», — отмечается в публикации агентства PTI.

Уточняется, что жертвами природного катаклизма стали 22-летний мужчина и человек с ограниченными возможностями. Также были зафиксированы падения деревьев на автомобили и повреждения инфраструктуры с последующим отключением электричества. Из-за непогоды отменили не менее 13 рейсов в столичном аэропорту.

По данным метеорологического департамента Индии, скорость ветра во время бури достигала 79 км/ч. Одновременно с этим шли проливные дожди и крупный град.

Ранее мощный снегопад и сильный ветер обрушились на ЮАР.