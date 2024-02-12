Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка

К ночи ребенок был найден на окраине села, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Абай

Фото: ДП области Абай

11 февраля около 18.00 часов в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой о содействии в поисках их несовершеннолетнего сына 2015 года рождения. Родственники рассказали, что мальчик был на лошади.

На поиски ребенка отправился весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских активное участие в поисках принимали военнослужащие из Аягуза, сотрудники МЧС, волонтеры и неравнодушные жители района.

Ситуация находилась на особом контроле министра внутренних дел.

– Поисковые мероприятия велись более 4 часов, погодные условия осложняли оперативно-розыскные мероприятия. Более 100 человек были задействованы в поисках мальчика. Мероприятия проводились на специальном транспорте полиции и спасателей, в особо непроходимых местах люди следовали на снегоходах и лошадях. В воздух было поднято 5 дронов, – говорится в сообщении.

В результате принятых мер удалось предотвратить трагедию: стражи порядка вместе с местными жителями встретили ребенка на окраине населенного пункта. Мальчик из-за бурана был дезориентирован. После того, как пурга улеглась, он увидел огни фонарей искавших и следовал в этом направлении.

В настоящее время ребенок передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает.