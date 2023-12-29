Более 100 детей приняли участие в республиканской президентской елке

В столице прошла республиканская новогодняя елка от имени президента РК под названием «Жаңа жыл республика төрінде». В ней приняли участие более 100 ребятишек со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Среди участников мероприятия – 10-летняя Каусар Алмаскызы. Пятиклассница Талдыкорганской школы-гимназии №19 области Жетысу специально для этого мероприятия своими руками сшила наряд.

«Сегодня всё как в сказке. Такого представления я еще не видела. Все такие красивые, и я тоже по этому случаю сшила себе наряд. Спасибо за праздник!» – поделилась эмоциями Каусар.

Воспитанник Центра поддержки детей семейного типа из Мангистауской области Виктор Баяркин поблагодарил президента за приглашение. Третьеклассник активно увлекается каратэ и игрой на домбре.

«Для меня большая честь принять участие в новогодней елке. Я получил много подарков. Спасибо президенту и всем участникам за то, что подарили нам столько радости», – сказал мальчик.

Приглашенные на елку дети получили поздравительную открытку от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Юный друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот праздник принесет тебе радостные моменты и яркие впечатления! Хорошо учись, читай книги, развивайся, уважай природу, будь умным, трудолюбивым и честным гражданином! Пусть сбудутся твои самые заветные мечты! Желаю крепкого здоровья и удачи», – написал президент ребятам.

Вместе со школьниками огни на елке зажег главный педагог страны Гани Бейсембаев.

«Сегодня, как и вы, более 6 млн детей празднуют Новый год. Более сотни детей из 20 регионов республики принимают участие в новогодних мероприятиях. Всего за эти 3 дня вы посетили самые красивые достопримечательности нашего прекрасного города Астаны, в том числе «Байтерек», ставший символом независимости. Государство делает всё возможное, чтобы у вас было счастливое детство. Теперь, дорогие юные друзья, вы должны целеустремленно учиться, получать осознанное воспитание и расти авторитетными, сильными гражданами этой страны», – поздравил детей министр.

Праздничную атмосферу детям создали 400 артистов из лучших творческих коллективов столицы, а солисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера» подарили детям новогодний спектакль «Золушка». Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных казахстанских артистов Маржан Арапбаевой, Каракат Абильдиной, Ержана Максима и других.

В завершение мероприятия все гости получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан.