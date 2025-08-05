Более 100 спортсменов и тренеров поощрили за успех на Азиатских Играх

Спорт
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На данные цели выделено 372,6 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением Президента поощрить спортсменов, показавших высокие результаты на международной арене, постановлением Правительства на данные цели выделено 372,6 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

"Выплаты получили 85 спортсменов и 32 тренера, внёсшие весомый вклад в успешное выступление национальной сборной на IX зимних Азиатских играх, прошедших в китайском Харбине.

Напомним, казахстанская команда завоевала 20 медалей — 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых — и заняла 4-е место в общекомандном зачёте среди 34 стран. Золотые медали в копилку страны принесли биатлонист Владислав Киреев, мужская команда по хоккею, спортсмены по фристайл-акробатике, а также сборная по шорт-треку, одержавшая историческую победу на олимпийской дистанции 5000 метров", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что поощрение победителей и призёров — часть комплексной государственной политики по развитию спорта, которая реализуется по поручению Главы государства. Так, за последние 6 лет в стране построено 314 физкультурно-оздоровительных комплексов и 58 плавательных бассейнов, благодаря чему доля граждан, систематически занимающихся физической культурой, выросла с 31,5% (5,9 млн человек) до 41,4% (8,4 млн человек). Развитие спортивной инфраструктуры — это инвестиции в здоровье нации, профилактику заболеваний, снижение социальной уязвимости и повышение качества жизни населения.

"Особое внимание уделяется детскому и юношескому спорту. В 2021 году, во исполнение поручения Президента, на законодательном уровне был внедрён механизм подушевого финансирования спортивных секций. Сегодня более 250 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет занимаются спортом в более чем 7 000 секциях по всей стране. За последние пять лет число детско-юношеских спортивных школ увеличилось с 481 до 521, а количество детей, охваченных спортивной подготовкой, возросло с 357 до 406 тысяч", - добавили в ведомстве.

#Спорт #туризм #Азиада

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