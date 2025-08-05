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В соответствии с поручением Президента поощрить спортсменов, показавших высокие результаты на международной арене, постановлением Правительства на данные цели выделено 372,6 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

"Выплаты получили 85 спортсменов и 32 тренера, внёсшие весомый вклад в успешное выступление национальной сборной на IX зимних Азиатских играх, прошедших в китайском Харбине. Напомним, казахстанская команда завоевала 20 медалей — 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых — и заняла 4-е место в общекомандном зачёте среди 34 стран. Золотые медали в копилку страны принесли биатлонист Владислав Киреев, мужская команда по хоккею, спортсмены по фристайл-акробатике, а также сборная по шорт-треку, одержавшая историческую победу на олимпийской дистанции 5000 метров", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что поощрение победителей и призёров — часть комплексной государственной политики по развитию спорта, которая реализуется по поручению Главы государства. Так, за последние 6 лет в стране построено 314 физкультурно-оздоровительных комплексов и 58 плавательных бассейнов, благодаря чему доля граждан, систематически занимающихся физической культурой, выросла с 31,5% (5,9 млн человек) до 41,4% (8,4 млн человек). Развитие спортивной инфраструктуры — это инвестиции в здоровье нации, профилактику заболеваний, снижение социальной уязвимости и повышение качества жизни населения.