Более 1,2 млрд тенге незаконно вывел за рубеж директор ТОО в Атырау

Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО "Монтаж-01" по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.
"Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по "Строительству интегрированного газохимического комплекса" с компанией "Beijing True Fortune International Trading Co., LTD", - говорится в сообщении.
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны, отметили в АФМ.