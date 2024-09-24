Свыше 12 тысяч этнических казахов с начала года получили статус кандаса

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Гражданам, вернувшимся на историческую родину, предоставляют господдержку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 140,7 тыс. этнических казахов.

45,6% кандасов, недавно прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 39,2% – из Узбекистана, 5,5% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 3,1% – из России и 1,2% – из других стран.

«По состоянию на 1 сентября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,2%, несовершеннолетние граждане 32,4% и пенсионеры 9,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,2% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3,6% не имеют образования», – говорится в официальном сообщении.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года в регионы расселения было переселено 2 127 кандасов.

«Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг)», – утонили в министерстве.

Таким образом, с начала года различные меры поддержки были оказаны 1 948 кандасам. В частности, 551 гражданина трудоустроили на постоянную работу.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности добровольного переселения, приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Так, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Напомним, с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики.

На сегодня в новом формате принято 17 158 заявлений от этнических казахов.

#Минтруда #статус #кандасы #казахи

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