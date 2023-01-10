Более 120 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды

В пунктах временного обогрева размещено 56 человек.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным МЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения, для дизельных и общественных видов автотранспорта.

В Карагандинской области, при выезде из Темиртау, наблюдается скопление автотранспорта - 57 единиц техники.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 7 человек, в том числе 5 детей (Костанайская – 7/5).

В пунктах временного обогрева размещено 56 человек, из них 11 детей (Акмолинская область – 49/6, Костанайская – 7/5).