Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде

Ураган "Ли" оставил без электричества более 130 тысяч человек на востоке Канады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных портала poweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады.

Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщал, что ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.

По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются порядка 119,6 тысячи потребителей, в Нью-Брансуике - более 12,6 тысячи.

Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли".

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.