Более 14 млн сеянцев лесных культур высадили в Костанайской области

Таза Казахстан
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Весенняя кампания по посадке хвойных и лиственных пород деревьев проводилась в рамках исполнения поручения Президента РК по улучшению экологической ситуации и реализации национальной программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

В работах по озеленению региона приняли участие 592 человек, 100 тракторов и 75 лесопосадочных машин, усилиями которых на территории свыше 2 тыс. га высажено 14,4 млн сеянцев.

Посадка лесов осуществляется ежегодно в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021–2027 годы. Считается, что весеннее время – самое оптимальное для подобных работ, ведь благодаря теплой погоде, а также достаточному увлажнению почвы, сеянцы хорошо приживаются. По оценкам специалистов, условия текущего сезона были особенно благоприятными, что позволяет рассчитывать на высокий процент укоренения.

– Восстановление лесов — это не только задача специалистов, но и общее дело всех жителей области. Каждый посаженный сеянец — это вклад в улучшение экологии, сохранение природного баланса и забота о будущих поколениях, — отметили в областном управлении природных ресурсов.

#деревья #Таза Казахстан

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