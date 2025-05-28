Весенняя кампания по посадке хвойных и лиственных пород деревьев проводилась в рамках исполнения поручения Президента РК по улучшению экологической ситуации и реализации национальной программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

В работах по озеленению региона приняли участие 592 человек, 100 тракторов и 75 лесопосадочных машин, усилиями которых на территории свыше 2 тыс. га высажено 14,4 млн сеянцев.

Посадка лесов осуществляется ежегодно в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021–2027 годы. Считается, что весеннее время – самое оптимальное для подобных работ, ведь благодаря теплой погоде, а также достаточному увлажнению почвы, сеянцы хорошо приживаются. По оценкам специалистов, условия текущего сезона были особенно благоприятными, что позволяет рассчитывать на высокий процент укоренения.