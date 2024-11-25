Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году

Общество
84
Дана Аменова
корреспондент

Большая часть граждан прибыла из КНР, Узбекистана и Монголии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтруда, в этом году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 535 этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz 

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 144,9 тыс. этнических казахов. 45,9% кандасов прибывших в Казахстан с начала т. г., являются выходцами из КНР, 39,2% – из Узбекистана, 5,8% – из Монголии, 5,2% – из Туркменистана, 2,8% – из России и 1,1% – из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершенолетние – 33,2% и пенсионеры – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,8% - среднее специальное образование, 54,4% - общее среднее образование и 3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и СКО.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионы расселения переселен 2 841 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 390 кандасам. В частности, 763 человека были трудоустроены на постоянную работу.

«Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью», – говорится в официальном сообщении.

В Митруда напомнили, что в прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана.

В рамках пилота можно решить вопрос о посещении РК, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодня в новом формате принято 21 166 заявлений от этнических казахов.

#статус #кандасы #казахи #переселенцы

Популярное

Все
Маск стал богатейшим человеком в истории
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане
Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК
Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках
В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота
Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск
Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году
Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Подвиги героя в памяти
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фон…
Слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в …
Состоялось гашение марки, посвященной 30-летию ратификации …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]