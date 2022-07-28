Более 20 раз "минировали" аэропорты и ж/д вокзалы в этом году в Казахстане

С начала года зарегистрировано более 20 заведомо ложных сообщений об акте терроризма на объектах авиа- и железнодорожного транспорта Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

С начала текущего года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 22 уголовных правонарушения по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как рассказал начальник управления по противодействию экстремизму департамента Ерлан Алимов, в апреле этого года 36-летний житель Костанайской области, используя свои знания в IT-сфере, разослал письма о «минировании» 11 крупным объектам столицы и Алматы.

В июле за заведомо ложное сообщение об акте терроризма он был осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

«Кроме того, сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента было выявлено 27 административных правонарушений, совершенных приверженцами деструктивно-религиозных течений. Выявлено также 5 фактов хранения на личных страницах в социальных сетях работниками железнодорожных организаций религиозных материалов.

По всем правонарушениям применены меры административной ответственности по статьям 490, 453 КРКоАП, судом каждому наложен административный штраф», – резюмировал полковник полиции Ерлан Алимов.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.