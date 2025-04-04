Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Всего за сутки после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, богатейшие люди мира суммарно потеряли более 200 миллиардов долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению», - говорится в материале агентства Bloomberg.

Отмечается, что это четвертый по величине обвал за 13-летнюю историю ведения рейтинга агентства и самый большой после пика пандемии COVID-19.

«Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых лидируют Марк Цукерберг из Meta Platforms Inc. и Джефф Безос из Amazon.com Inc.», - говорится в материале.

Так, Марк Цукерберг за сутки потерял 17,9 миллиарда долларов, Джефф Безос - 15,9 миллиарда долларов, генеральный директор Tesla Илон Маск - 11 миллиардов долларов, а владелец LVMH Бернар Арно - 6 миллиардов долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере от 10 до 50%, которые будут распространяться на весь импорт. В отношении Китая они составят 34%, Евросоюза - 20%, Южной Кореи - 25%; Индии - 26%.

Также в отношении Казахстана ввели новые пошлины.