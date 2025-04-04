Более 200 млрд долларов потеряли за сутки богатейшие люди мира

Экономика,В мире,США
111
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это произошло из-за пошлин Трампа

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Всего за сутки после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран, богатейшие люди мира суммарно потеряли более 200 миллиардов долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению», - говорится в материале агентства Bloomberg.

Отмечается, что это четвертый по величине обвал за 13-летнюю историю ведения рейтинга агентства и самый большой после пика пандемии COVID-19.

«Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых лидируют Марк Цукерберг из Meta Platforms Inc. и Джефф Безос из Amazon.com Inc.», - говорится в материале.

Так, Марк Цукерберг за сутки потерял 17,9 миллиарда долларов, Джефф Безос - 15,9 миллиарда долларов, генеральный директор Tesla Илон Маск - 11 миллиардов долларов, а владелец LVMH Бернар Арно - 6 миллиардов долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере от 10 до 50%, которые будут распространяться на весь импорт. В отношении Китая они составят 34%, Евросоюза - 20%, Южной Кореи - 25%; Индии - 26%.

Также в отношении Казахстана ввели новые пошлины.

 

#пошлины #убытки #миллиардеры

Популярное

Все
Формула успеха для Казахстана
Поэтическая стрела Серика Аксункара
Остались ордена на парадном костюме
В области Абай открылись две новые школы
Где чисто, там и комфортно
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
Работа в связке
Береги себя смолоду
Выжить и победить
Закаленные, в свое дело влюбленные
Усилить контроль за финансовыми потоками
От цифрового тенге к цифровому НДС
Детям все интересно
Пусть в школе научат, в семье поддержат
«Неслучайные штрихи»
С акцентом на молодежную политику
Повысить эффективность комплаенс-служб
Принять и простить
В Антикоре подвели итоги профмероприятий
Когда человек на своем месте
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Главу Синьцзянской торгово-логистической группы Шэнь Цзиньшэна встретили в кабмине
Национальная гвардия готовит военную технику к параду
В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка
Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта

Читайте также

Дизайн «золотой карты» для гражданства презентовали в США
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент презид…
Мощный торнадо обрушился на США
В Бангкоке продолжаются поиски оставшихся под завалами людей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]