Более 250 млн тенге вложили казахстанцы в очередную финпирамиду

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды «ТОО «Sterling Invest»

Фото: Kazpravda.kz

Столичный департамент АФМ ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, компания незаконно привлекает деньги вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денег вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика. Санкцией суда организатор данной финпирамиды помещен под домашний арест», - говорится в сообщении.

Установлены более 80 потерпевших, вложивших в пирамиду более 250 млн тенге, добавили в АФМ.

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