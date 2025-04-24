Более 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

Общество,Статистика
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Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

48,1% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 39,5% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии, 1,9% – из России и 2,2% – из других стран.

По состоянию на 1 апреля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершенолетние – 31,1% и пенсионеры ‐ 8,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 27,8% среднее специальное образование, 52,9% общее среднее образование и 1,4% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселено 642 кандаса.

#статистика #Минтруда #кандасы

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