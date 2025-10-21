О том, как борются с телефонным мошенничеством, на заседании правительства отчитался заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, министерством установлены новые требования к операторам связи. Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка, принимаются правила по ввозу и регистрации GSM-шлюзов, регламентировано количество номеров, регистрируемых на одного абонента.

По его словам, принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов в ходе обсуждения проблемы на заседании правительства акцентировал внимание на росте случаев телефонного и интернет-мошенничества, многие из которых совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе.

- Министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению данной незаконной деятельности, - поручил глава правительства.

Как отметил Олжас Бектенов, необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом.