Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино
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Суд приговорил его к 3,5 годам заключения
Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz
Следствие установило, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.
Сумма поступлений на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.
Приговором суда гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.