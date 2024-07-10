Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино

Суд приговорил его к 3,5 годам заключения

Фото: legalacademy.ru

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz

Следствие установило, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.

Сумма поступлений на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.

Приговором суда гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.