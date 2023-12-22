Более 3000 льготных авиабилетов от FlyArystan

Общество
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Казахстанский лоукостер FlyArystan объявляет об официальном запуске корпоративной социальной ответственности “Комек” с 1 февраля 2024 года, основной целью которого является поддержка социально уязвимых слоев населения, путем предоставления льгот на коммерческие перелеты

Напоминаем, что ранее авиаперевозчик выразил свое намерение в поддержании особых категорий населения, и в июле 2023 года FlyArystan представил пилотный проект корпоративной социальной ответственности “Комек”, который подразумевает собой:

100% скидку на перелеты по Казахстану для ветеранов Великой Отечественной Войны и приравненных к ним лиц, а также для одного сопровождающего пассажира.

50% скидку на перелеты по Казахстану для лиц с ограниченными физическими возможностями (лиц с инвалидностью) 1 группы и одного сопровождающего, где для одного из пассажиров доступна бесплатная перевозка 20 кг багажа. 

50% скидку для пожилых людей, возрастной категории 80+ на перелеты внутри Казахстана.

По итогам запуска пилотного проекта “Комек”, с июля 2023 года FlyArystan предоставил более 3000 льготных авиабилетов, что в свою очередь, привело к созданию благоприятных условий для передвижения определенных групп граждан как по личным причинам, так и в целях по улучшению состояния здоровья. Данная инициатива способствуют улучшению качества жизни для социально уязвимых групп, снижая барьеры и обеспечивая равные возможности в сфере авиационной мобильности.

“Узнав о социальном проекте “Комек”, я был приятно удивлен тем, что существуют авиакомпании, готовые оказывать поддержку нашему обществу. Будучи одним из первых, кто воспользовался льготными перелетами, меня порадовало, что сопровождающему тоже предоставляется скидка, так как одному мне было бы тяжело это сделать”, - сообщил Ардан Галымулы, активно набирающий популярность в социальных сетях блогер, который известен под никнэймом @ardan_galymuly.

Напомним, что FlyArystan принимает активное участие и в других направлениях социальных проектов. Одним из значительных шагов в направлении корпоративной социальной ответственности стало содействие в перевозке гуманитарного груза в результате лесного пожара в Абайской области. В июне 2023 года FlyArystan предоставил бесплатные перелеты семьям погибших и пожарным, участвовавшим в ликвидации пожара. В продолжение данной инициативы, авиаперевозчик намерен провести активности по восстановлению экосистемы региона. Продолжая направлять усилия на благотворительные и социальные инициативы, в рамках проекта "Кен ЖурекМын Бала", на основе активного сотрудничества с общественной организацией "Асаруме", авиакомпания оказала благотворительную поддержку в виде бесплатных перелетов, также, предоставив детям уникальную возможность внести свой вклад в историю компании, дав название 16-му во флоте самолету Airbus A320.

FlyArystan дополнительно предоставляет скидки для детей из малоимущих семей, тяжелобольных пассажиров, собирающихся на лечение или операцию, а также для школьников и студентов, вылетающих на международные соревнования. Подобные запросы перевозчик рассматривает в индивидуальном порядке.

О нас: 

FlyArystan – лоукост авиакомпания, базирующаяся в Казахстане. Авиакомпания начала свою деятельность в мае 2019 года и совершает свои рейсы по обширной маршрутной сети c низкими тарифами на современном парке самолетов Airbus А320 с базами в Алматы, Астане, Атырау, Актау и Шымкенте. Текущий парк FlyArystan состоит из 18 самолетов, а маршрутная сеть включает как внутренние рейсы, так и международные маршруты в Грузию, Турцию, Индию, Азербайджан, ОАЭ, Катар, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. В 2022 году FlyArystan вошла в число 12 лоукост авиакомпаний мира, получивших рейтинг 4 звезды от Skytrax. FlyArystan также была удостоена награды и признана лучшей лоукост авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на престижной церемонии вручения наград Skytrax World Airline Awards 2023.

#самолет #FlyArystan #инвалид #скидка #льгота

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