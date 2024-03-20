Более 350 тысяч детей приняли участие в республиканском конкурсе национальных игр

В организациях образования прошел республиканский конкурс национальных игр для детей дошкольного возраста под названием «Ханталапай», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения

По данным Минпросвещения, в конкурсе приняли участие более 350 тысяч детей. Цель – привитие интереса к различным национальным, подвижным играм, формирование чувства гордости к культурному наследию и традициям казахского народа.

«Конкурс проводился в три этапа: районный/городской, областной и республиканский. Дети дошкольного возраста были вовлечены в увлекательные соревнования и забавные игры, которые не только развлекут их, но и укрепят уважение к традициям и наследию народов нашей страны. Данный конкурс способствует возрождению забытых, национальных, подвижных, настольных игр среди населения и повышает профессиональное мастерство педагогов», — отметила директор института раннего развития детей Гульшат Онланбеккызы.

Победителям конкурса, наряду с призовыми местами, были присуждены следующие номинации: «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар», «Алтын сақа», «Үздік ойыншылар», «Белсенді ойыншылар», «Тапқырлар мен ептілер» и «Үздік ұйымдастырылған ойын алаңы».