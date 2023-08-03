Алкоголь и наркотики пытался перебросить мужчина в тюрьму в ВКО

Злоумышленник плотно замаскировал "посылку" скотчем и разлил напиток с градусом в пол-литровые бутылки.

Фото пресс-службы Департамента УИС по ВКО

В Усть-Каменогорске сотрудники колонии пресекли очередную попытку перебросить запрещенные предметы в тюрьму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО.

Злоумышленнику помешали сотрудники учреждения №16 КУИС МВД РК.

"Мужчина пытался организовать "доставку" 2 литров алкоголя, тропикамида и 2 пачек пищевого мака путем переброса через основное ограждение. Однако умысел не удался. 38-летний житель областного центра плотно замаскировал "посылку" скотчем и разлил напиток с градусом в пол-литровые бутылки. В пакет разложил средними брекетами, сделав удобными для перебросов. Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за 7 месяцев текущего года сотрудники пенитенциарной системы региона перехватили более 40 литров алкоголя, наркотических средств – 1,25 грамм, около 70 телефонов, а также предотвартили 11 случаев иных фактов (как трамадол, растворитель).