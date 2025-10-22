Этот стратегический проект реализуется в Казахстане с 2023 года

По аналогии с Президентским молодежным кадровым резервом, в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании» в 2023–2024 годах 583 педагога были зачислены в резерв, передает Kazpravda.kz

Среди них – 397 заместителей руководителей и 186 педагогов. На сегодняшний день 419 из них, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В частности, 40 директоров возглавили школы, открытые в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

В 2025 году в Центре педагогического мастерства обучение заместителей директоров школ началось 21 июля и завершилось 12 сентября. Лидеры изменений в образовании прошли многоэтапный отбор и повышение квалификации по программам трех уровней: от базового до экспертного и профессионального. Эти программы были направлены на развитие навыков эффективного управления школой.

Обучение будущих директоров школ проводили специально подготовленные и сертифицированные тренеры. Это специалисты с более чем 12-летним опытом в сфере повышения квалификации руководителей школ, обладающие сертификатами Кембриджского центра оценивания.

В результате итоговую оценку прошли 411 кандидатов, из которых 403 были допущены к собеседованию. По его итогам министр просвещения Жулдыз Сулейменова вручила 403 кандидатам сертификаты и включила их в кадровый резерв.

Напомним, специалисты, успешно завершившие проект «1000 лидеров изменений в образовании» и включенные в кадровый резерв, могут быть назначены на должности руководителей без прохождения конкурсных процедур.