Более $47 тыс. пытался провезти казахстанец без декларации в Китай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На контрольном пункте «Нұр жолы» в области Жетісу сотрудниками таможни был задержан мужчина, который пытался провезти через границу 47 300 долларов США. Сумма превышала разрешенный лимит для незадекларированных денежных средств, что привело к серьезным юридическим последствиям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Мужчина, проживающий в области Жетісу, приобрел 47 300 долларов США в обменном пункте для последующего приобретения автомобиля в Китае. Однако при прохождении таможенного контроля на КПП «Нұр жолы» его ручная кладь была досмотрена, и обнаруженная сумма значительно превысила установленный лимит для беспошлинного ввоза валюты — 10 тыс. долларов США.

По таможенным правилам Казахстана, любые суммы свыше этого лимита должны быть задекларированы. В ходе разбирательства мужчина утверждал, что часть суммы — 23 650 долларов — принадлежит его друзьям, однако доказательств этому не представил.

Панфиловский районный суд признал его виновным в нарушении таможенных правил и наложил штраф в размере 4,5 млн тенге. К тому же у него конфисковали сумму в размере 37 300 долларов США, которая поступит в доход государства. Примечательно, что часть суммы, не превышающую лимит, была возвращена владельцу.

Судебное постановление не вступило в законную силу, и правонарушитель имеет возможность обжаловать решение, добавили в суде.